Promoções do dia na App Store: iCalculaFrete, iDetection, Desktop Ghost Pro e mais!

Confira e aproveite a nossa seleção de promoções nas App Stores nesta terça-feira!

O iCalculaFrete, do desenvolvedor Narlei Moreira, é um excelente utilitário para estimar custos de encomendas e a nossa escolha para destaque do dia.

Ao abrir o aplicativo pela primeira vez, encontramos um pequeno formulário com informações sobre a sua encomenda (dimensões, características, opções de envio e CEPs de origem/destino).

Tocando no botão “Calcular o Frete”, no final da tela, as opções de envio mais diversas são apresentadas. Tudo é igualzinho ao site dos Correios, mas muito mais ágil e de uma forma muito mais prática para donos de iGadgets.

Curtiu? Não deixe essa oferta passar, baixe agora mesmo! 📦

Abaixo outros aplicativos/jogos que, juntos, somam R$34 de desconto:

Apps para iOS

Detecta e “identifica” objetos/pessoas.

Desenhos e ilustrações.

Lagartas em um puzzle.

Contagem para datas.

App para macOS

Esconda e mostre a sua Mesa (Desktop).

Aproveitem as ofertas até amanhã! Ah, lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 😊