Vocês certamente lembrarão do eufy RoboVac 30, aspirador-robô da marca pertencente à Anker que teve um review completo aqui no MacMagazine. Nós gostamos muito do poder oferecido pelo dispositivo, mas notamos que era difícil encontrá-lo para compra no Brasil. Agora, um outro modelo da linha está desembarcando por aqui: trata-se do RoboVac 11S.

O produto faz parte da linha de entrada da eufy, com o benefício de ser extremamente compacto: ele tem somente 7,5cm de altura, o que é suficiente para que o robô entre debaixo de quase todos os tipos de móveis, como mesas e sofás. Em relação ao modelo anterior, o RoboVac 11, temos também um maior poder de sucção — de até 1300 Pa, dependendo do tipo de piso.

Assim como os irmãos mais velhos, o RoboVac 11S tem tecnologias para identificar obstáculos e desníveis, que evitam quedas e colisões. Sua câmara interna é capaz de armazenar até 600ml de impureza, o que permite que você faça limpezas completas sem precisar esvaziar o compartimento — falando em limpezas, aliás, ele conta com uma bateria que fornece até 100 minutos de operação contínua (e o aparelho volta automaticamente à base de recarga quando a bateria estiver no final).

A nova geração do aspirador robô é também silenciosa: ele emite no máximo 67 decibéis durante a operação, o equivalente ao barulho ambiente de um ar-condicionado.

O RoboVac 11S já está à venda na Amazon brasileira por R$1.600, e será disponibilizado em outras varejistas nacionais a partir das próximas semanas. Caso você adquira um do tipo, não se esqueça de baixar também o app EufyHome, que serve como um excelente complemento para o dispositivo.