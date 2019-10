Nós falamos sobre o Duet Display pela primeira vez em 2015 e, desde então, o software se tornou um sucesso entre os usuários, permitindo usar iPhones e iPads como segunda tela para Macs/PCs. Com a chegada do recurso Sidecar, no entanto, a desenvolvedora sentiu que deveria inovar ainda mais para não sofrer com o recurso nativo da Apple. E ela assim fez, ao anunciar que, agora, também é possível usar dispositivos Androids como segunda tela.

É possível usufruir do recurso tanto em Macs (com o macOS Mojave 10.14.2 ou posterior) quanto em PCs (rodando o Windows 10), a partir de uma conexão com ou sem fio. A nova funcionalidade está disponível em quase todos os smartphones ou tablets rodando o Android 7.1 Nougat ou posterior, além de Chromebooks compatíveis com sistema operacional móvel do Google.

A performance do Duet Display com o Android deve ser semelhante à da versão para iOS, contudo, o CEO e fundador da Duet, Rahul Dewan, afirmou que ainda mais recursos serão adicionados com o tempo:

Como nosso produto para iOS possui cinco anos de desenvolvimento, esperamos que [a versão para Android] seja igual à medida que continuarmos desenvolvendo-a e encontrando novas otimizações.

Quanto ao Sidecar, Dewan contou que o recurso da Apple foi feito para usuários “comuns” e que não há motivo para jogar a toalha.

O Sidecar é um produto gratuito feito para usuários casuais, e nós temos muitos recursos que eles não possuem. Portanto, mesmo nos iPads mais novos, os profissionais sérios que desejam integrar seus gadgets ao seu fluxo de trabalho provavelmente preferirão o desempenho e a personalização do Duet.

É possível baixar o Duet Display para macOS ou Windows em seu site oficial. A versão do app para Android também está disponível no Google Play. Para usar todas as funcionalidades do serviço, entretanto, é necessário adquirir a versão completa dentro do app.

