A Apple reconstruiu está reconstruindo seus mapas do zero, logo, está “reinaugurando” aos poucos as novas localidades disponíveis na sua plataforma. Após uma breve pausa nas expansões, agora os usuários de Nova York poderão comemorar o suporte ao renovado Mapas, como divulgado pelo New York Post.

A atualização começou a ser distribuída na semana passada, aumentando os detalhes geográficos e corrigindo “inúmeros erros no processo”, segundo o jornal. Com isso, usuários deverão observar um aumento nos detalhes de edifícios, estradas, parques, estacionamentos e vias para pedestres — o Central Park (Manhattan), por exemplo, ganhou novas exibições de trilhas, campos de beisebol, entre outros.

Nos últimos meses, o foco da expansão tem sido a região nordeste dos Estados Unidos, sendo que a atualização já chegou à capital americana, Washington, além de a Maryland, Pensilvânia, Massachusetts e, agora, Nova York.

Em junho passado, durante a WWDC19, a Apple disse que a atualização dos seus mapas chegaria para todo o território americano até o final deste ano, seguido por outros países em 2020.

Olhe ao Redor

O novíssimo recurso Olhe ao Redor (Look Around), do iOS 13, também chegou a duas grandes metrópoles americanas: Nova York e Los Angeles. Como informamos, a opção permite visualizar vias e estabelecimentos de maneira real, como o Street View, do Google.

Durante o período de testes do iOS 13 e no lançamento do sistema operacional móvel, o recurso ainda estava limitado apenas à área da baía de San Francisco, na Califórnia, além de Las Vegas e partes do Havaí. Contudo, assim como a atualização dos seus mapas, a Apple está trabalhando para levá-lo a ainda mais lugares.

Dados da expansão

Naturalmente, as expansões supracitadas fazem parte de um plano muito maior (e bem calculado) da Apple, que pretende levar os recursos dos seus mapas para o maior número possível de locais. Para entender como a companhia tem feito isso, o cartógrafo Justin O’Beirne documentou meticulosamente as mudanças dos mapas da Apple, comparando os dados de mapeamento da antiga versão com a mais recente.

Como dissemos, os mapas atualizados da Maçã chegarão a todo o território americano até o fim deste ano, mas ainda falta muito caminho para chegar lá. Segundo O’Beirne, os novos mapas cobrem atualmente 27,5% dos EUA; quase metade da população americana tem acesso a eles (47,2%), em 17 estados.

De fato, a atualização do app Mapas traz inúmeros detalhes e ainda mais apontamentos de estabelecimentos e outros lugares — até a natureza ganhou atenção nessa versão, com a exibição de rios e capilares em diversos locais.

