Moon++ mostra as fases da Lua como uma complicação para o seu Apple Watch

Apps para acompanhar as fases da Lua não faltam no iPhone, mas o que dizer se você quiser uma forma ainda mais fácil de saber as informações sobre o nosso indefectível satélite natural? Bom, caso você tenha um Apple Watch, temos uma ótima dica: o Moon++.

Desenvolvido por David Smith, o aplicativo exclusivo para watchOS tem um propósito muito simples: oferecer um retrato fiel da Lua com base no local onde você está — isto é, você poderá olhar para o seu punho em vez de olhar para o céu, já que ambos os locais exibirão luas muito parecidas (mas só uma será a verdadeira, lembre-se 😛).

Ao abrir o app, você verá uma representação visual da Lua de acordo com a sua localização; no Apple Watch Series 5, o app tira proveito da bússola presente no relógio para exibir também o posicionamento geoespacial do usuário. É possível, ainda, mudar manualmente sua localização para checar como a Lua está em outros lugares do mundo; girando a Digital Crown, você pode ver também as mudanças da Lua de acordo com o dia/horário.

É possível, ainda, adicionar uma complicação a qualquer mostrador do seu relógio; ela exibirá a fase atual da Lua em um visual realista ou simplificado, dependendo da sua preferência.

O Moon++ está disponível na App Store por R$3,90. Aos astrônomos e aspirantes de plantão, vale a pena conferir!

