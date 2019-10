Transforme seu iPad Pro (quase) num laptop com o dock DoBox Pro

Os modelos mais recentes do iPad Pro representam o maior passo já dado pela Apple na sua maratona que, eventualmente, colocará seus dispositivos móveis em pé de igualdade com os computadores (ou os fundirá em uma coisa só) — e o iPadOS 13 amplifica ainda mais essa sensação. Sabe o que falta? Um acessório que dê aos usuários todas as opções trazidas por um laptop.

É exatamente essa a proposta do DoBox Pro: agir, ao mesmo tempo, como um dock e um teclado externo para o iPad Pro, adicionando portas, teclas e um trackpad ao tablet sem necessariamente “prendê-lo” ao formato de um notebook.

Temos aqui um teclado completo, com retroiluminação, e um trackpad multitouch com botões embutidos. A parte da cima do dock serve para que você encaixe o iPad na horizontal ou na vertical, e um cabo que sai da parte de trás do acessório é plugado na porta USB-C do tablet para conectar os dois dispositivos.

O DoBox Pro tem uma bateria interna de 16.000mAh, que fornece múltiplas cargas ao tablet. Além disso, temos na parte traseira um apetitoso cardápio de conexões: duas portas USB-A, uma HDMI, uma Ethernet, uma saída de áudio de 3,5mm e um leitor de cartões microSD. Por fim, o acessório conta, na lateral, com uma entrada para drive SATA pela qual você pode expandir a memória do seu iPad Pro para até 2TB.

Vale notar que o dock é compatível com os iPads Pro de 11 ou 12,9 polegadas, e há também uma versão com conector Lightning em vez de USB-C, para quem tem outros modelos do tablet.

O projeto, dos mesmos criadores do DoBox, está no ar no Kickstarter e já angariou mais de 75% da sua meta (de US$20.000) em menos de uma semana. Você pode contribuir com um valor mínimo de US$100 (por tempo limitado) para garantir uma unidade do DoBox Pro, e seus criadores garantem que o dispositivo começará a ser entregue aos primeiros investidores em fevereiro de 2020.

Que tal?

via Cult of Mac