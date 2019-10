Na última semana, falamos aqui sobre a leva de novos produtos da Amazon e sobre como a gigante do varejo tem o objetivo claro de levar sua assistente digital, a Alexa, a literalmente todos os lugares simplesmente colocando-a em todos os dispositivos à sua volta (ou no seu dedo). Só tinha uma questão: até lá, tudo aquilo parecia um tanto distante de nós, já que os aparelhos Echo e a Alexa ainda não estavam disponíveis por aqui. Agora, tudo mudou.

De ontem para hoje, a Amazon iniciou sua invasão brasileira: a empresa anunciou que a Alexa finalmente pode se comunicar em português, além de iniciar as vendas de três dispositivos da linha Echo na loja nacional. Os aparelhos são:

O Echo Dot , pequeno alto-falante inteligente, por R$350 (em promoção por R$250 durante a pré-venda, até o dia 7 próximo);

, pequeno alto-falante inteligente, por (em promoção por durante a pré-venda, até o dia 7 próximo); O Echo Show 5 , alto-falante inteligente com tela de 5,5 polegadas e câmera frontal, por R$600 (em promoção por R$450 durante a pré-venda, até o dia 7 próximo);

, alto-falante inteligente com tela de 5,5 polegadas e câmera frontal, por (em promoção por durante a pré-venda, até o dia 7 próximo); O Echo de terceira geração, alto-falante inteligente padrão da linha, por R$700 (que será lançado numa data posterior, e ainda não tem um valor promocional de pré-venda divulgado).

Os dispositivos, claro, são profundamente conectados e têm todo o seu funcionamento baseado na ação da Alexa. A assistente, entretanto, não “morará” apenas nos aparelhos Echo — ela também pode ser acessada, por exemplo, de smartphones iOS ou Android, através do seu aplicativo oficial.

A assistente é capaz de responder perguntas (como “Qual a previsão do tempo hoje?”) e realizar comandos básicos (como “Me acorde às 6h da manhã”), dependendo do dispositivo. Mas o real poder da Alexa está na sua integração profunda com outros aparelhos: você pode conectar eletrônicos e objetos de todos os tipos à assistente e usá-la como uma espécie de mestra da sua casa inteligente.

No lançamento, a Alexa já é capaz de se integrar a alguns dispositivos nacionais, como as lâmpadas inteligentes recém-lançadas pela Positivo e os novos aparelhos da Intelbras. Também é possível conectar a assistente a sistemas de som da JBL e da Bose, além de outros dispositivos da Sony, da LG e da D-Link. O cardápio é amplo, e deverá se expandir rapidamente a partir de agora.

É bom notar, também, que a Amazon não se limitou a fazer uma tradução da Alexa para o português do Brasil. O que temos aqui é um trabalho de localização completo, desde a pronúncia de certos termos no inglês (a assistente nacional fala “fêicebuqui”, como nós falamos) até a compreensão de certos comandos (você pode falar “toca Raul” e ela saberá o que você quer dizer, por exemplo).

As “skills” (nome que a Amazon dá às habilidades da assistente) também foram adaptadas para a nossa querida república. Logo no lançamento, você já pode usar a Alexa para pedir um iFood, verificar o extrato da conta no Itaú ou no Bradesco, checar o status de um voo da LATAM e chamar um Uber. Também é possível conferir as notícias de diversos portais, como UOL, Folha, Estadão, Veja, G1, CBN, Jovem Pan, Infomoney e Valor Econômico. Várias outras habilidades serão adicionadas com o tempo.

Juntando essas novidades ao lançamento recente do Amazon Prime no Brasil, fica claro: 2019 é o ano que a gigante de Jeff Bezos resolveu olhar com carinho para nossas terras. Se a empresa conseguirá por aqui o status de ubiquidade que conquistou nos EUA e em outros territórios, essa é outra questão — a certeza, por ora, é que será muito interessante acompanhar os próximos capítulos dessa trajetória.

via UOL