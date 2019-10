Apple libera versão Golden Master do macOS Catalina 10.15 para desenvolvedores

A Apple acaba de liberar para desenvolvedores o GM seed, isto é, a versão Golden Master do macOS Catalina 10.15 (compilação 19A582a ).

Se nenhum bug significativo for encontrado nessa compilação, muito provavelmente será exatamente ela a lançada para todos os usuários em breve.

Oficialmente, a Apple prometeu o lançamento do macOS Catalina para o mês de outubro (de forma ampla). Houve indícios de que isso poderia ocorrer no dia 4, mas com a GM saindo hoje e considerando que amanhã é uma sexta-feira (dia atípico para lançamentos assim), é provável que essa data seja furada — vai saber, né…

O macOS Catalina é o último dos grandes sistemas operacionais que falta ser lançado este ano, depois do iOS 13, do iPadOS 13, do watchOS 6 e do tvOS 13. Ainda falta também a prometida atualização do HomePod, mas essa obviamente não tem a mesma importância dos outros.

Aos que já estão rodando ele, o que estão achando?