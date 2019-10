★ IT Forum X 2019 terá palestrantes de peso como Uri Levine (Waze) e Tânia Cosentino (Microsoft)

Como falar com diversas audiências e utilizar a criatividade em prol de uma sociedade mais inclusiva e diversa? Além de preparar uma intensa programação sobre a influência da tecnologia em todos os aspectos da sociedade, o IT Forum X reserva um debate inédito durante o painel de abertura do evento, que acontecerá nos dias 16 e 17 de outubro, em São Paulo.

Lázaro Ramos será o mediador da discussão “Ressignificação profissional: pessoas, e não tecnologias, definirão o futuro”, que recebe como convidados a rapper e apresentadora Karol Conka, Konrad Dantas, fundador da Kondzilla, e o empresário, hipnotista e YouTuber Pyong Lee. Entre eles, uma característica em comum: todos souberam imprimir suas personalidades no trabalho de maneira a estruturar novas fronteiras em suas artes.

No evento, temos também a participação de palestrantes de peso como Tânia Cosentino (presidente da Microsoft), Rodrigo Galvão (CEO da Oracle) e Uri Levine (fundador do Waze). Eis um breve perfil de Levine, para termos uma ideia do que vem por aí:

Uri Levine é um empreendedor apaixonado e disruptivo. Ele cofundou o Waze, a maior comunidade baseada em motoristas e navegação em aplicativos do mundo, com mais de 250 milhões de motoristas — a empresa foi adquirida pelo Google em junho de 2013 por mais de US$1,1 bilhão. Desde então, ele corre atrás do seu sonho de criar grande valor para grandes audiências, através de diversas startups que criou. Sua visão tem a intenção de romper com mercados ineficientes e melhorar serviços que não funcionam, com foco em resolver “grandes problemas” economizando tempo e dinheiro dos consumidores, enquanto os empodera e muda o mundo para melhor.

O IT Forum X 2019 acontecerá no Transamerica Expo Center. Este ano, o grande tema que norteia o evento é “Eu 5.0 – digital, sustentável, aberto, inclusivo”, discutindo a possibilidade de um ser humano mais conectado com a sustentabilidade e a inclusão, nos âmbitos ambiental, econômico e social.

Para o evento de 2019, a IT Mídia disponibilizou formatos diferentes de credenciais: congressista e congressista premium – a versão premium garante benefícios exclusivos como fast pass, cadeira cativa e acesso às apresentações do evento.

Anualmente, o encontro reúne executivos C-level, startups, programadores, especialistas em recursos humanos, pesquisadores, desenvolvedores de tecnologias e outros profissionais que estão liderando o desenvolvimento digital de todo o mundo.

Em 2018, foram mais de 230 palestras de 261 palestrantes em 17 palcos de conteúdo, além de toda a interação que aconteceu em 12 praças que foram montadas no Transamerica Expo Center.

Desconto de 50% para leitores do MacMagazine

Analytics e big data, Brasil digital, carreira e o futuro das carreiras, computação quântica, cultura hacker, drones, inteligência artificial e automação, Internet das Coisas, meios de pagamento, segurança cibernética, startups e empreendedorismo… se você se interessa por algum desses universos, o IT Forum X foi feito para você!

E se você gostou e quer participar, então utilize o cupom MACMAGAZINE-50 na hora de comprar o seu ingresso para ganhar 50% de desconto. Sim, o seu ingresso pela metade do preço!

Só faltam duas semanas pro evento, hein! 😉