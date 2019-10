Na semana passada, a Nintendo lançou o aguardado Mario Kart Tour, seu jogo mais recente com o mascote favorito da franquia. Como era de se esperar, o título foi um sucesso durante o lançamento — ou melhor, estrondoso, segundo dados divulgados pela Sensor Tower.

De acordo com os números da firma, Mario Kart Tour foi baixado mais de 90 milhões de vezes em todo o mundo pela App Store e pelo Google Play (tornando-o o título com o maior lançamento mobile da Nintendo). E a diferença para o segundo colocado (o jogo Animal Crossing: Pocket Camp) não foi pequena, não: este foi baixado 14,3 milhões de vezes na sua primeira semana.

Nem mesmo o “primo” de Mario Kart Tour, o jogo Super Mario Run, lançado em dezembro de 2016, teve um lançamento tão grande: foram 13 milhões de downloads na primeira semana — mas é importante destacar que o título teve a “desvantagem” de ter sido lançado apenas para iOS, incialmente.

Mais precisamente, Mario Kart Tour recebeu 36,5 milhões de downloads no iOS; no Android, esse número chegou a 53,3 milhões. Em termos de receita, o game faturou US$12,7 milhões nessa primeira semana, colocando-o abaixo dos outros títulos da Nintendo, como Fire Emblem Heroes, que faturou US$28,2 milhões, e até Super Mario Run, que alcançou a cifra de US$16,1 milhões no mesmo período.

Mario Kart Tour já havia superado as expectativas de downloads no primeiro dia de lançamento, quando recebeu mais de 20 milhões de downloads e estacionou no topo dos rankings da App Store e do Google Play em mais de 58 países. Em comparação, o penúltimo lançamento da Nintendo, Dr. Mario World , estreou em 503º lugar.

Apesar da fama, Mario Kart Tour enfrentou algumas críticas devido ao seu método de monetização, uma vez que os jogadores devem efetuar uma compra interna para desbloquear personagens populares da franquia.

O que vocês acharam de Mario Kart Tour? Opinem!

via 9to5Mac