Novo app do Instagram foca em interação com seus melhores amigos

Lembra quando, há quase dois anos, nós comentamos a possibilidade do Instagram transformar o Direct (seu serviço de mensagens privadas) num app separado? Isso nunca chegou a ocorrer, mas a equipe de desenvolvimento da plataforma parece ter pego essa ideia e transformado-a em algo um pouco mais amplo. Refiro-me ao mais novo aplicativo da plataforma, chamado Threads.

O app já tinha “vazado” há alguns meses, mas agora está disponível para todos os usuários. Trata-se de uma solução que, ao contrário do aplicativo principal do Instagram, é focada na interação com seus amigos próximos — sim, o Threads baseia-se naquela lista de melhores amigos que a rede introduziu há alguns meses, e você pode, ao configurar o app, editar a lista de amigos com quem você quer interagir por ali.

São três telas principais: a câmera, que aqui não conta com opções de filtro e serve para você mandar fotos e vídeos instantâneos para seus contatos; a caixa de entrada, que nada mais é que uma transposição do Direct que exibe apenas os seus melhores amigos; e o status, uma área que (com certo grau de polêmica) pode “prever” automaticamente a sua atividade atual, como “estudando” ou “dirigindo”. Você pode desligar essa predição, claro.

Como deu pra notar, temos aqui a mais nova arma do Instagram para dizimar as últimas áreas em que o Snapchat ainda guarda alguma vantagem — é bom lembrar que, por aqui, o app do fantasminha já foi quase completamente abandonado, mas nos Estados Unidos ele ainda é muito utilizado por jovens justamente nessa comunicação entre amigos próximos. Se o Threads será bem-sucedido nessa missão, teremos de aguardar para ver.

“Restringir”

Enquanto isso, o Instagram liberou para todos os usuários um recurso que já estava em teste há algum tempo: trata-se do “Restringir”, uma ação que você pode tomar quando uma conta está lhe importunando ou praticando bullying na rede com você.

Ao restringir uma conta, os comentários dela nas suas suas postagens deixarão de ser visíveis publicamente; apenas você poderá ver o conteúdo em questão, para decidir se quer apagá-lo ou liberá-lo para visualização pública. Além disso, o usuário em questão não poderá ver se você está online na rede nem receberá recibos seus de mensagens lidas no Direct.

Para restringir um usuário, você pode simplesmente deslizar para a esquerda em um dos seus comentários; é possível fazê-lo também nos seus perfis ou na aba “Privacidade” do Instagram.