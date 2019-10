Novo app faz vídeos com duas câmeras do iPhone simultaneamente

A partir do iOS 13, usuários de modelos mais novos do iPhone poderão usufruir de um recurso extra nas suas câmeras: a capacidade de fazer filmagens com as lentes frontal e traseira, simultaneamente — o que é ótimo para que você possa, por exemplo, capturar sua chegada a um local belíssimo ao mesmo tempo em que grava a sua própria reação àquilo tudo.

Entretanto, nem tudo são flores: primeiramente, é bom notar que apenas os iPhones XR, XS/XS Max, 11 e 11 Pro/11 Pro Max são capazes de realizar a façanha. Além disso, você não encontrará uma opção correspondente a ela no app nativo de câmera dos aparelhos — a funcionalidade deve ser incorporada por apps de terceiros. É exatamente aqui que entra o DuetCam.

O aplicativo, do desenvolvedor português Marcel Schmitz, tem exatamente essa proposta: permitir que você capture vídeos usando as câmeras frontal e traseira do seu iPhone ao mesmo tempo, sem interfaces complexas (como a do FiLMiC Pro, que fará a mesma coisa em breve) ou um leque muito grande de opções.

Ainda assim, temos aqui algumas funcionalidades interessantes. É possível alternar entre as diversas câmeras traseiras dos aparelhos, bem como compartilhar os vídeos gravados diretamente para um Story no Instagram. Em breve, Schmitz promete adicionar novos recursos ao app, como layouts diferentes de filmagem, transição entre câmeras e outros efeitos.

O DuetCam pode ser adquirido na App Store por R$10,90. Vale lembrar, mais uma vez, que ele é compatível somente com o iOS 13 ou superiores — e somente com os modelos de iPhones supracitados.

via 9to5Mac