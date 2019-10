Primeira Apple Store na Índia deverá ser inaugurada em 2020; lojas no México e no Japão são abertas

Enquanto a América Latina (ou melhor, o México) celebra a inauguração da sua primeira loja flagship da Maçã, a Índia está esperançosa quanto aos planos de receber a sua primeira Apple Store num futuro não muito distante, uma vez que os planos aparentemente estão definidos e em curso, como veremos a seguir.

Além disso, vamos conferir também outras (re)inaugurações recentes da companhia no Japão, nos Estados Unidos e na China. Sem mais delongas, vejamos as novidades de varejo da Maçã.

Apple Store na Índia

A história entre a Apple e a Índia é praticamente uma novela mexicana indiana, mas ao que tudo indica os planos da Maçã de inaugurar sua primeira loja física no país podem, esperançosamente, sair do papel, de acordo com uma nova reportagem do The Economic Times.

Segundo a publicação, a Apple selecionou o local para a sua primeira loja no país: o centro de compras Maker Maxity, localizado no complexo Bandra Kurla, em Mumbai. De acordo com fontes do Economic Times, a próspera Apple Store ocupará mais de 2.300 metros quadrados em três andares do centro comercial para oferecer um andar de “centro de experiência”, outro de serviços e um de varejo.

Maker Maxity, em Mumbai

Tal “centro de experiência” deve se referir ao Forum, onde são realizadas as sessões do Today at Apple, localizada na maior parte das vezes no térreo das lojas; enquanto isso, é bem provável que o centro de serviços corresponda ao Genius Groove, onde a Maçã oferece suporte técnico.

O Economic Times observa, ainda, que a flagship deverá abrir em setembro de 2020, podendo levar de oito meses a um ano para ficar pronta — mesmo tempo da maioria de Apple Stores localizadas dentro de shopping centers nos EUA —, e que alguns materiais da loja já estariam sendo transferidos para a Índia.

Apple Antara

Como dissemos, o México esteve em festa durante a inauguração da primeira loja flagship do país (e da América Latina) na semana passada, a Apple Antara. Após meses de construção e algumas bisbilhotadas, a loja foi aberta ao público no dia 27 de setembro, a tempo do lançamento dos novos iPhones.

Confira algumas fotos:

Deirdre O’Brien, vice-presidente sênior de varejo e pessoas da Apple, juntou-se à equipe da Maçã para receber os clientes da nova loja, enquanto a artista mexicana “Nan” de Miguel, também conhecida como Girl Ultra, se apresentou. O CEO da Maçã, Tim Cook, também comemorou a inauguração:

¡Bienvenidos a Apple Antara! We are thrilled to welcome the Mexico City community to our beautiful new store. Pon tus ideas a soñar. 🇲🇽 pic.twitter.com/dy5DTlFGQY — Tim Cook (@tim_cook) September 28, 2019 ¡Bem-vindos à Apple Antara! Estamos muito felizes em receber a comunidade da Cidade do México em nossa bela nova loja. Coloque suas ideias para sonhar. 🇲🇽

Apple Fukuoka

O Japão vem recebendo, desde o ano passado, um investimento gigantesco da Apple que viabilizou a reforma de seis lojas da companhia no país, e a mais recente dessas é a Apple Fukuoka, inaugurada a 150 metros de distância do antigo local. Como informamos, esse loja da Maçã era, até então, a última unidade da companhia que contava com o The Studio — o precursor do Today at Apple.

Inspirada no novo padrão de design da Apple, a fachada da Apple Fukuoka destacada todo o interior da loja a partir do vidro frontal, sustentado por duas paredes de pedra. Com relação à instalação anterior, a nova loja possui uma fachada 50% mais larga e 3x mais alta.

Da mesma forma que outras lojas na região asiática, a Maçã considerou a arquitetura e a cultura local ao construir a nova Apple Fukuoka. Assim, essa é primeira loja do mundo a utilizar uma forma alternativa do shoji — painéis ou portas de correr feitas de madeira (no caso da Apple Fukuoka, vidros) adaptadas com um tipo de papel translúcido para permitir a entrada de luz suave durante o dia.

Apple Old Orchard

No país natal da Maçã, a Apple Old Orchard, localizada no estado de Illinois, saiu de um tímido espaço no shopping Westfield Old Orchard para uma nova e grande loja de rua em Skokie.

A nova loja recebe os clientes com uma grande fachada e uma porta giratória que dá acesso também ao novo Forum onde são realizadas as atividades do Today at Apple.

Apple Columbia

O estado de Maryland também tem sido contemplado com as novidades de varejo da Apple e, recentemente, a companhia reinaugurou a terceira (de cinco lojas) que foi reformada na região: a Apple Columbia. A instalação foi reaberta no mesmo local de antes, o centro de compras The Mall, mas agora está localizado no segundo andar do complexo.

Como é possível ver, a Apple Columbia segue o novo design de varejo da companhia adaptado para os centros de compras, ou seja, portas largas (abertas paralelamente), luzes centrais e um novo teto, com design clean.

Apple Shanghai iapm

Enquanto algumas lojas são completamente fechadas para reforma, em outros casos a Apple divide o ambiente em diversos setores para permitir que as mudanças aconteçam sem interromper o serviço. Esse foi o caso da Apple Shanghai iapm, em Xangai (China).

As reformas começaram em junho passado, quando o segundo andar do local foi fechado para adicionar estantes das avenidas da loja. No fim do mês seguinte, as obras foram transferidas para o primeiro andar e a Apple decorou a loja com um dos logos usados no seu evento especial de outubro do ano passado.

A Apple Shanghai iapm manteve sua icônica escadaria de vidro em espiral, mas ganhou uma Video Wall e um novo Forum. Essa é a sétima loja na grande China a ser atualizada para o novo padrão de varejo da Maçã.

via 9to5Mac: 1, 2; FirstPost