Anatel homologa carregadores do Apple Watch Series 5

Já sabemos que os iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max — que foram devidamente homologados pela Anatel — serão lançados no Brasil em 18 de outubro, mas até o momento a Apple não confirmou nada sobre a chegada do Watch Series 5.

A Agência Nacional de Telecomunicações até já homologou as versões GPS do Apple Watch Series 5, mas por ora nada das duas (40mm e 44mm) que contam com conectividade celular.

De ontem para hoje, porém, mais um passo foi dado rumo à chegada do novo relógio ao nosso país: dois carregadores por indução do novo Apple Watch foram homologados, identificados pelos códigos A2256 e A2257 . O primeiro é o mais simples, que acompanha os modelos de alumínio; o outro é com a moldura em aço inoxidável, dos mais caros.

Além desses dois carregadores, a Anatel também homologou esta semana mais um modelo de bateria dos novos iPhones, identificado pelo código 616-00642 .