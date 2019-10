Sabe todos os avanços que a Apple adora destacar na área de saúde proporcionados por seus dispositivos e serviços? Aqui está um que provavelmente nunca será citado por ela, porque não é exclusivo da sua plataforma — mas que não deixa de ser muito interessante.

Médicos e pesquisadores da Universidade Baylor (em Waco, Texas) criaram um aplicativo que é capaz de detectar sinais de doenças oculares em crianças antes até mesmo de profissionais da área. Trata-se do White Eye Detector, já disponível gratuitamente na App Store e no Google Play.

O app baseia-se na presença da leucocoria, também conhecida como reflexo pupilar branco — um brilho branco emitido pelos olhos de uma criança ao direcionar uma luz ao seu rosto. O sintoma pode indicar algumas doenças sérias, como o retinoblastoma (tumor maligno na retina), a catarata pediátrica ou a doença de Coats.

O funcionamento do aplicativo é muito simples e parte do pressuposto (correto na grande maioria dos casos) de que pais tiram muitas fotos dos seus filhos; um sistema de inteligência artificial batizado de CRADLE (computer assisted detector of leukocoria, ou detector de leucocoria assistido por computador) está por trás dos escaneamentos.

Ao fornecer permissão para acesso à sua biblioteca de fotos, o app escaneia todas as imagens presentes no seu dispositivo para detectar aquelas com crianças que possivelmente apresentem o reflexo pupilar branco. Caso imagens do tipo sejam encontradas, o app avisará o usuário e o orientará a procurar um médico para mais exames.

A funcionalidade do aplicativo é particularmente importante porque, no caso de doenças como o retinoblastoma, cada dia conta — quanto antes ela for descoberta, maiores são as chances de cura, já que o câncer pode avançar para o cérebro em menos de seis meses.

Os cientistas fizeram testes com o app alimentando-o com cerca de 53.000 fotos de 40 crianças, metade delas com doenças oculares. O White Eye Detector conseguiu, em média, identificar o sintoma cerca de um ano antes dos médicos — em alguns casos, o aplicativo detectou sinais de leucocoria em bebês de apenas 12 dias de vida!

Se você tem crianças pequenas em casa, vale testar o app — precauções de saúde, afinal, nunca são demais.

via Cult of Mac | imagem: Shutterstock.com