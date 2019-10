Apple compra empresa de captura de movimentos iKinema

Mais uma semana, mais uma aquisição: de acordo com o MacRumors, a Apple puxou a carteira desta vez para uma companhia de efeitos visuais e captura de movimento — trata-se da britânica iKinema.

A empresa cria softwares para filmes e jogos capazes de capturar o movimento de um corpo inteiro e aplicá-lo em um personagem animado. Produções recentes como “Thor: Ragnarok” e “Blade Runner 2049” utilizaram os serviços da iKinema para criarem seus visuais; empresas parceiras incluíam a Microsoft, a Intel, a NVIDIA, a Ubisoft e a Square Enix.

Para a Apple, fica claro o valor que um know-how desses pode ter: a empresa certamente usará o pessoal e a propriedade intelectual da iKinema para reforçar suas apostas no mundo da realidade aumentada, possivelmente expandindo os usos do ARKit para o mundo dos jogos (ou até para as suas produções originais do Apple TV+). Outros produtos da gigante de Cupertino, como o Animoji e o Memoji, também poderão ser aprimorados.

O site da iKinema está, no momento, quase totalmente desativado, confirmando que suas operações independentes já foram encerradas. A Apple confirmou a aquisição ao Financial Times, emitindo seu comunicado padrão de que “compra empresas menores de tempos em tempos, e no geral não discute seus propósitos ou planos”.

Obviamente, o valor da aquisição também não foi divulgado.

via 9to5Mac