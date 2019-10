Você tem um iPhone 6s ou 6s Plus fabricado entre outubro de 2018 e agosto de 2019? Seu aparelho tem apresentado algum comportamento estranho envolvendo desligamentos repentinos? Pois preste atenção — o smartphone pode estar elegível para um reparo gratuito, mesmo que esteja fora da garantia (ou do AppleCare+).

A Apple lançou hoje um novo programa de reparo justamente para esses aparelhos. A Maçã constatou que certas unidades do iPhone 6s e do iPhone 6s Plus podem sofrer desligamentos repentinos ou simplesmente não ligar após um reinício — tudo por conta de um componente, não-especificado, que pode falhar dentro dos smartphones.

O programa, como supracitado, refere-se a unidades dos aparelhos fabricadas entre outubro de 2018 e agosto de 2019 — você pode conferir se o seu dispositivo é elegível ao reparo gratuito nessa página, digitando o número serial do aparelho (para saber onde encontrar esse número, basta checar esse tutorial da própria Apple).

Caso seu aparelho seja elegível, você poderá levá-lo a uma loja oficial da Apple ou assistência autorizada para um reparo gratuito — como sempre, é uma boa ideia agendar esse atendimento com antecedência, para que não haja estresse. A Apple nota que, caso o iPhone em questão tenha algum dano que dificulte ou impossibilite o reparo (como uma tela rachada ou coisa do tipo), esse dano deverá ser solucionado antes do serviço, o que pode acarretar em custos adicionais.

O programa valerá, para os dispositivos elegíveis, por dois anos contando a partir da data de compra original do aparelho. Caso você já tenha feito um reparo (pago) relacionado ao problema, é possível entrar em contato com a Apple para solicitar um reembolso do valor gasto.