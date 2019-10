Apple Watch Series 5 será lançado no Brasil em 25 de outubro

No mesmo dia em que noticiamos a homologação de carregadores do Apple Watch Series 5 pela Anatel, a Apple Brasil atualizou hoje seu site confirmando a data que a nova geração do relógio será lançada em nosso país: 25 de outubro, uma semana exata após a chegada dos iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max.

A página já indica que todos os diferentes modelos (com exceção do Hermès) serão lançados juntos no Brasil: os tradicionais de alumínio e aço inoxidável, os Edition (de titânio ou cerâmica) e a linha Nike.

Homologação dos modelos GPS + Cellular

A confirmação é curiosa pelo fato de que, até o momento, a Agência Nacional de Telecomunicações não confirmou a homologação dos modelos com conectividade celular do Apple Watch Series 5 — apenas dos modelos A2092 (40mm) e A2093 (44mm), que são de alumínio apenas com GPS.

Por outro lado, nós do MacMagazine apuramos que sim, os modelos A2156 (40mm) e A2157 (44mm) já constam no sistema da Anatel — apenas o Certificado de Homologação é que não foi publicado até o momento.

A Apple Brasil provavelmente já tem ciência de que está tudo em conformidade e, assim, se sentiu segura em anunciar a data de lançamento do produto.

Como esperado, esses são os modelos do Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular) vendidos na Europa. Mesmo assim, os modelos americanos este ano também são compatíveis com as bandas 3 (1.800MHz) e 7 (2.600MHz) de 4G utilizadas pelas operadoras brasileiras — e já temos confirmação de que, ao menos na Claro, eles estão funcionando perfeitamente.

Por ora, não há informações dos preços desses novos modelos em território nacional.

