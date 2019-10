Filme da semana: compre “Aquaman”, com Jason Momoa, por R$9,90

Toda quinta-feira a Apple escolhe um Filme da semana na iTunes Store, cuja compra (mesmo em 4K/HDR, dependendo da produção) sai por R$9,90.

O título selecionado desta vez foi “Aquaman”, com Jason Momoa, Willem Dafoe, Patrick Wilson, Yahya Abdul-Mateen II e Nicole Kidman.

Confira o trailer dele:

Eis a sinopse do filme:

Como de praxe, nosso leitor Renato Alan Promenzio [@tripalavra], que é cinéfilo de carteirinha, também nos enviou um comentário personalizado sobre o filme:

Das safras mais recentes das adaptações da DC, temos talvez a mais legal. Ela errou a mão nas adaptações “Batman vs Superman: A Origem da Justiça” e “Liga da Justiça” mas acertou em “Aquaman”. Com um roteiro rico em detalhes, a escolha certa para direção e um elenco altamente diversificado, chegamos a um blockbuster. Ok, sem comparações com os filmes da Marvel ou outros ótimos da DC, o Filme da semana mesmo com falhas e fantasia em demasia apresenta um resultado justo e divertido. Cabe uma sequência, bem como abre a possibilidade para que a DC volte a fazer frente perante sua concorrência e, no final, os fãs de ambos os lados saiam ganhando. Sem entregar muito, em breve teremos o novo “Coringa” e “Birds of Pray”, já trazendo novos horizontes ao universo dos quadrinhos.