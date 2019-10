Ator de “Pantera Negra” estrelará série do Apple TV+ sobre basquete; Apple divulga novo teaser de “Servant”

A menos de um mês da estreia oficial do Apple TV+, as notícias sobre a plataforma de conteúdo original da Maçã não param — hoje, temos novas contratações, boas notícias para os planos cinematográficos da empresa e um novo trailer para uma das séries mais aguardadas do serviço. Vamos dar uma olhada em tudo.

“Swagger”

De acordo com a Variety, a Apple contratou o ator Winston Duke (visto recentemente em “Pantera Negra” e “Nós”) para estrelar a série “Swagger”, baseada na vida e nas experiências juvenis do astro do basquete Kevin Durant.

Duke dará vida ao personagem principal da série: Ike, um treinador de basquete que foi, anteriormente, uma estrela do esporte. A produção, como já informamos, girará em torno de um grupo de jovens jogadores, seus treinadores e agentes, além de suas relações familiares e conflitos pessoais.

A série será escrita e dirigida por Reggie Rock Bythewood (“Shots Fired”) e produzida por Brian Grazer (“Friday Night Lights”). O restante do elenco ainda não foi divulgado, e ainda teremos de aguardar um pouco até que a produção estreie na plataforma da Maçã.

“The Banker”

Enquanto isso, um dos primeiros filmes de ficção originais da Maçã (que estreará nos cinemas em dezembro, como informamos) ganhou uma distinção importante. Como informado pelo Hollywood Reporter, “The Banker” será o filme de encerramento da AFI Fest 2019, a edição deste ano do prestigiado festival de cinema do American Film Institute.

O filme será exibido no último dia do festival, em 21 de novembro — cerca de três semanas antes do seu lançamento no circuito comercial, no dia 6/12. As notícias são animadoras para a Apple porque o convite para encerrar um festival importante dá chancela para que o filme deslanche na temporada de premiações, atraindo a atenção de críticos e votantes de troféus como o Globo de Ouro e o Oscar.

“The Banker”, como já informamos, é dirigido por George Nolfi e estrela Samuel L. Jackson e Anthony Mackie nos papéis de dois empresários afro-americanos tentando superar as limitações raciais no Texas dos anos 1950. A história é baseada num caso real, onde os empreendedores empregaram um homem branco (aqui vivido por Nicholas Hoult, de “X-Men: Fênix Negra”) para fingir ser o chefe do império que construíram.

O diretor da AFI Fest, Michael Lumpkin, definiu o filme com as seguintes palavras:

“The Banker” se junta a um grupo notável de filmes lançados este ano que confrontam abertamente séculos de racismo e injustiça no nosso país, ao mesmo tempo em que celebram os corajosos indivíduos cujo ativismo criou mudanças reais.

Animador, não?

“Servant”

Por fim, a Apple liberou um novo teaser de “Servant”, a série de terror dirigida por M. Night Shyamalan (“O Sexto Sentido”). Vejam só:

O pequeno clipe aposta numa atmosfera perturbadora enquanto mãos femininas cuidam de um bebê — que, na verdade, não é um bebê, e sim o boneco chamado de “Jericho”, que desempenhará um papel importante nos desdobramentos da série. A produção, como sabemos, será estrelada por Toby Kebbell (“Quarteto Fantástico”), Lauren Ambrose (“A Sete Palmos”) e Rupert Grint (da série “Harry Potter”).

“Servant” estreará no dia 28 de novembro, quase um mês após o lançamento do Apple TV+.