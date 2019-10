Twitch para Apple TV sai da fase beta e já está disponível para todos os usuários

Jogadores, streamers e espectadores do mundo, tremei: menos de um mês depois da estreia da versão beta do aplicativo, a versão definitiva do Twitch para tvOS já está entre nós.

O aplicativo, como já explorado durante sua fase de testes, traz os mesmos recursos dos apps para macOS e iOS que já conhecemos: é possível participar de transmissões do mundo inteiro, além de assistir vídeos pré-gravados e outros conteúdos sob demanda disponíveis no app — como as transmissões do Thursday Night NFL, com jogos de futebol americano.









Você também pode, como nas demais plataformas, participar dos bate-papos em tempo real durante as transmissões. Resta saber, claro, se esse processo dará certo com a digitação por voz oferecida pelo Siri Remote — talvez seja uma ideia melhor usar o teclado remoto no iPhone ou iPad.

O Twitch para tvOS ainda está em propagação nas App Stores do mundo; caso ele ainda não esteja aparecendo para você, portanto, basta aguardar mais alguns minutos/horas até que tudo esteja normalizado. Divirtam-se!

via iMore