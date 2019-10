Já falamos aqui sobre a possibilidade de a Apple lançar, eventualmente, um pacote que englobasse todos os seus serviços sob uma assinatura única — discutimos, inclusive, qual valor a Maçã poderia cobrar por uma oferta como essas. Para quem se interessou pela ideia, boas notícias: aparentemente, a Maçã ainda está interessada em levá-la adiante.

De acordo com o Financial Times, a Apple está em fase de planejamento de uma assinatura “única” para todos os seus serviços, juntando Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e possivelmente o Apple News+ em um pacote completo.

Por ora, a maior resistência enfrentada pela Maçã seria por parte das gravadoras. Os selos musicais estariam preocupados que, com a introdução do pacote, seus ganhos com as reproduções de faixas no Apple Music diminuiriam — o que é um prospecto no mínimo realista, já que, para atrair o interesse dos consumidores, a Apple teria que jogar o valor dessa assinatura completa para baixo (o que, por sua vez, poderia cortar o valor do repasse dado pela empresa às gravadoras).

Apesar disso, nem todas as gigantes da indústria musical torceram o nariz para a ideia da Apple: algumas gravadoras mostraram-se receptivas à ideia, notando que uma oferta do tipo pode atrair ainda mais clientes para o mundo do streaming e, com isso, gerando mais reproduções (que, por sua vez, geram mais dinheiro).

De qualquer forma, as conversas ainda estão em fases iniciais, e não há uma ideia de se (ou quando) um pacote desses poderia ser anunciado pela Maçã. Da mesma forma, não sabemos também qual seria o preço dessa assinatura megalomaníaca.

Quanto vocês pagariam?

via AppleInsider