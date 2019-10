O macOS Catalina já está entre nós, e para acompanhar o grande lançamento do dia, a Apple atualizou também seu editor de vídeos profissional. E, além de aproveitar as novidades do novo sistema, a versão 10.4.7 do Final Cut Pro X vem também para tirar proveito máximo do novo Mac Pro e do Pro Display XDR — possivelmente sinalizando que os novos equipamentos da Maçã, prometidos para o final do ano, deverão chegar em breve.

Entre as principais novidades, temos uma nova engine baseada na API Metal, da Apple, que confere um belo ganho de performance ao editor em todos os Macs. A Maçã nota que o Final Cut Pro X terá velocidades cerca de 35% superiores no iMac Pro, enquanto os MacBooks Pro de 15 polegadas mais recentes verão o editor operar até 20% mais rapidamente.

O maior ganho, entretanto, está dedicado ao novo Mac Pro. A nova versão do FCPX tira proveito de até 28(!) núcleos de CPU simultaneamente; com isso, o editor pode fazer renderizações até 2,9x mais rapidamente em relação ao Mac Pro “lata de lixo” de 12 núcleos. A transcodificação de conteúdo, por sua vez, está 3,2x mais rápida.

Na nova máquina profissional da Maçã, editores poderão reproduzir simultaneamente até 16 fontes de conteúdo 4K ProRes 422, ou três fontes de conteúdo 8K ProRes RAW. A atualização do Final Cut Pro X também traz suporte completo ao Pro Display XDR, com sua taxa de contraste de 1.000.000:1 e o alcance dinâmico extremo; o editor suportará até três monitores da Maçã simultaneamente — dois exibindo a interface do software e um terceiro como monitor de referência 6K.

O FCPX 10.4.7 introduz, ainda, suporte a múltiplas placas gráficas — o que é uma boa notícia não só para futuros donos do novo Mac Pro, mas também para todos os usuários de Macs que usam eGPUs. A atualização também tira proveito de uma das principais novidades do macOS Catalina: temos aqui suporte ao Sidecar, que permite aos editores conectar um iPad ao Mac para exibir, na tela secundária, uma prévia do conteúdo sendo produzido ou uma extensão da interface do software.

Outras melhorias na nova versão do Final Cut Pro X incluem suporte melhorado a vídeo HDR, com ferramentas aprimoradas de máscara e isolamento de alcance. O software está à venda por R$1.100 na Mac App Store, e pode ser atualizado gratuitamente por quem já o adquiriu anteriormente. Vale notar que a Apple liberou, também, atualizações menores para os softwares “acompanhantes” do Final Cut Pro X, o Motion e o Compressor.