Instagram ganha suporte ao Modo Escuro do iOS 13; aba “Seguindo” deixará de existir

Que tal uma boa surpresa para esta noite modorrenta de segunda-feira? Sim, queridos leitores e leitoras: o Instagram, famoso por quase nunca adicionar funções ao design principal do seu app, liberou de surpresa compatibilidade com o Modo Escuro do iOS 13!

Não há, no aplicativo, uma configuração para você ativar ou desativar o visual; o app simplesmente seguirá sua preferência global do sistema, em qualquer circunstância. Quanto ao modo em si, não temos nenhuma reinvenção da roda: o que era majoritariamente branco fica majoritariamente preto ou cinza-escuro, dependendo da área — o que pode até dar um destaque interessante para as fotos e vídeos da plataforma.

O Modo Escuro já está disponível na versão 114.0 do app para iOS, que está atualmente sendo propagada na App Store — caso você ainda não veja a atualização por aí, aguarde mais algumas horas ou dias, pois o processo pode ser lento. E resta saber, agora, quando o app principal do Facebook também receberá a novidade.

Fim da aba “Seguindo”

Enquanto algumas funções são adicionadas, outras dão adeus. Hoje, o Instagram confirmou ao BuzzFeed News que quem está com os dias contados é a aba “Seguindo” — aquela à esquerda do seu painel de notificações que mostra a atividade recente dos seus amigos, como curtidas e comentários em fotos alheias.

Imagem: Engadget

Segundo o chefe de produtos do Instagram, Vishal Shah, a remoção da aba ocorreu por dois motivos. Além de simplificar a plataforma, o recurso era desconhecido por muitos usuários — o que, às vezes, gerava situações constrangedoras, quando atividade, digamos, impróprias de alguém surgiam publicamente às vistas dos seus seguidores.

A aba já tinha sido removida para alguns usuários, em fase de testes, desde agosto passado; agora, ela dará adeus definitivamente ao longo desta semana. Daí em diante, o ícone de coração, das notificações, mostrará somente aquilo que nasceu para mostrar: suas notificações. Melhor assim, certo?

via MacRumors