Na onda do macOS Catalina, Mac App Store destaca aplicativos criados com o Projeto Catalyst

Uma das novidades mais legais do macOS Catalina não tem face pública e passará despercebida pela maioria dos usuários, mas nem por isso é menos importante. Falo, naturalmente, do Projeto Catalyst, a tecnologia da Apple que torna muito fácil para desenvolvedores levar apps do iPad ao Mac — como já tratamos em artigos como esse e esse.

A rigor, a Apple não destacará quando um aplicativo for desenvolvido com uma mãozinha do Catalyst — isto é, não haverá um aviso na página do próprio app indicando essa informação; os usuários só sentirão, invisivelmente, uma onda de novos apps chegando ao Mac, todos com profunda integração ao ecossistema da Apple e forte reminiscência das suas contrapartes para iPadOS.

Ainda assim, como não poderia deixar de ser, a Maçã aproveitou esse momento de lançamento do macOS Catalina para listar, numa página especial da Mac App Store, vários aplicativos desenvolvidos com o Projeto Catalyst. Vários deles, inclusive, tiveram suas versões para macOS hoje mesmo; outros foram atualizados nas últimas horas com grandes mudanças acompanhando a nova tecnologia.

Abaixo, destacamos algumas das principais novidades — e você pode conferir a lista completa aqui.

GoodNotes 5

O bloco de notas superpotente traz integração total com os apps para iPad e iPhone, e permite que você crie, importe e edite documentos no Mac. Você pode importar PDFs e imagens ou adicionar documentos do seu computador a cadernos já existentes simplesmente arrastando os arquivos para a janela do app.

Assim como nos apps do iOS, o GoodNotes 5 para macOS traz pastas e subpastas ilimitadas para organização completa de documentos. É possível marcá-los com etiquetas ou estrelas, bem como criar resumos personalizados para navegação fácil.

HabitMinder

Um aplicativo de bem-estar que se propõe a lhe lembrar de hábitos saudáveis que você pode aplicar no seu dia a dia. É possível configurar notificações e receber pequenos guias para exercícios de respiração ou meditação, por exemplo, bem como receber lembretes para ficar de pé, caminhar, exercitar-se, alongar-se, comer de forma saudável, dormir com maior regularidade ou hidratar-se.

PDF Viewer

Temos aqui um utilitário para visualização, edição e anotação de PDFs. Você pode fazer edições não-destrutivas, buscar texto dentro dos arquivos, preencher formulários, assinar documentos, protegê-los com senha ou adicionar imagens e áudios nas anotações.

CARROT Weather

O aplicativo de previsão do tempo “engraçadinho” foi atualizado com uma interface totalmente nova, aproveitando as novidades do macOS Catalina. Ele ainda tem as notificações apuradas de “eventos climáticos” e suporta várias localizações ao redor do mundo, mas ainda não está disponível em português.

Planny 3

Um organizador de tarefas com interface (e abordagem) bem diferente. Você recebe um lembrete das tarefas do dia pela manhã, e vai ganhando pontos conforme elas vão sendo completadas; pontos são perdidos caso você perca o prazo de alguma tarefa ou adie seu deadline. Ao fim do dia, você recebe uma análise da sua produtividade ao longo das últimas horas.

Nocturne

Um aplicativo de ideias musicais. Quando surgir aquele lampejo, basta conectar um dispositivo MIDI ao Mac para gravá-lo rapidamente; caso você não tenha nenhum periférico do tipo ao seu alcance, pode usar um piano digital embutido no app. É possível editar seus clipes e, quando quiser, compartilhá-los com outros aplicativos.

King’s Corner

Um jogo de cartas na pegada do velho e bom paciência. É possível jogar sozinho, com oponentes de inteligência artificial, ou em grupo.

· • ·

Um adendo curioso: o novo app do Twitter para macOS, que foi destacado como um dos “porta-bandeiras” do Projeto Catalyst, ainda não foi disponibilizado na App Store. Será que alguém atrasou alguma coisa lá na rede social do passarinho?

via Apple