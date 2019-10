Após a última keynote da Apple, em setembro passado, nós comentamos o que a companhia não lançou e o que “morreu” neste ano. Entre os itens está um recurso há muito tempo aguardado pelos usuários do Apple Watch: monitoramento de sono. Como informamos, era de certa forma esperado que a Maçã lançasse a novidade com o Apple Watch Series 5, o que não aconteceu.

Mas isso não significa que o sonho tenha acabado: conforme observado por um leitor do MacRumors, uma prévia do aplicativo Alarme (Alarms) na App Store do Watch alude a um app Sono (Sleep) ainda não anunciado. Essa não é a primeira vez que indícios do recurso são vazados “oficialmente” pela Apple, uma vez que várias referências à função foram vistas no ciclo de versões betas do iOS 13.

Did I just find a mention of the unannounced Sleep app for the Apple Watch? 🤔 https://t.co/J41JlCIyPI pic.twitter.com/4gor3I8AuL — Daniel Marcinkowski (@dmarcinkowski_) October 7, 2019 Eu acabei de encontrar uma menção ao aplicativo Sono não anunciado para o Apple Watch? 🤔 apps.apple.com/de/app/alarms/id1459454994?l=en

Como visto na interface do recurso mostrada na captura de tela, o usuário pode criar um alarme específico atrelado ao recurso Hora de Dormir no próprio Apple Watch, a partir do suposto app Sono. Aparentemente, esse app reuniria não só o recurso presente no iOS, mas também uma série de outras novidades que abrangem o rastreamento do sono.

Por ora, não há referência a tal app Sono no app Alarme do watchOS 6.0.1 ou na versão beta do watchOS 6.1, mas ao unir os pontos é possível entender que a Maçã está, de fato, trabalhando em um recurso assim e que a captura de tela vista na App Store foi compartilhada antecipadamente.

Apesar da iminência do recurso, é provável que a Apple não o lance até o ano que vem, possivelmente com o “Apple Watch Series 6”; portanto, não é possível confirmar se a novidade estará atrelada ao hardware ou ao software do gadget — ou se até mesmo será necessário uma atualização grande para lançar o recurso, já que agora é possível instalar apps no relógio pela App Store própria.

Veremos o que o tempo revelará.