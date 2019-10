Agora você pode controlar o serviço com a voz no iPhone/iPad, no CarPlay, nos AirPods ou no HomePod (via AirPlay)

Há menos de duas semanas, falamos aqui sobre como (contra todas as expectativas) o Spotify estava testando uma integração com a Siri a ser lançada numa versão futura do aplicativo. Pois o prospecto não demorou: o suporte à assistente foi liberado oficialmente hoje — e, para coroar a leva de novidades, o serviço de streaming ainda lançou seu aplicativo para Apple TV.

A integração com a Siri é exatamente como você poderia esperar: basta finalizar o seu comando especificando que você quer que tal música, artista ou playlist seja reproduzido no Spotify, e a assistente entenderá exatamente o que você quer dizer, abrindo o aplicativo e iniciando a reprodução. Caso um conteúdo já esteja tocando no aplicativo, você poderá simplesmente dizer comando simples, como “pause” ou “próxima música”, e a Siri o fará da forma apropriada.

Também é possível controlar a reprodução do Spotify no CarPlay e no HomePod, via AirPlay — mas é bom lembrar que ainda não há, no caso do alto-falante inteligente, um app dedicado ao serviço, então você não poderá iniciar a reprodução por meio dele. Além disso, ainda não é possível usar a Siri para controlar o Spotify no Apple Watch ou no Mac.

A atualização mais recente do Spotify para iOS trouxe ainda um recurso extra: agora, ao ativar o Modo de Poucos Dados, o app ligará automaticamente a sua própria funcionalidade para economizar a franquia de internet, reproduzindo músicas em qualidade mais baixa.

Apple TV

Para completar as novidades do dia, o Spotify lançou também seu aplicativo oficial para tvOS. O app é bem parecido com as demais experiências da plataforma na TV — se você já usou um aplicativo do Spotify no webOS ou no Xbox One/PlayStation 4, sabe exatamente do que eu estou falando.







No app, é possível acessar a página inicial da sua conta, com todas as recomendações feitas pelo serviço, bem como ter uma visualização completa da sua biblioteca, playlists, músicas e artistas salvos. Também há uma ferramenta de busca (por voz ou texto) e uma área de configurações.

O aplicativo do Spotify para tvOS ainda está sendo propagado nas App Stores do mundo, então se ele ainda não surgiu para você, aguarde alguns minutos horas e tente novamente.

via 9to5Mac