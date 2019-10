Sem alarde, a Apple adiou para o ano que vem o lançamento do recurso que permite que os usuários compartilhem pastas inteiras do iCloud Drive, de acordo com o seu site. Até então, era esperado que a opção debutasse com o macOS Catalina, o qual foi disponibilizado ontem.

Na página de recursos do macOS 10.15, a Apple diz que o compartilhamento de pastas do iCloud Drive estará “disponível em 2020”. Por outro lado, na página do iOS 13, a companhia diz que o recurso chegará “em breve”. Presumivelmente, a Maçã não atualizou a página do iOS informando o adiamento, uma vez que a beta do iOS 13.2 não oferece suporte à função.

A novidade não-lançada também havia dado as caras nas primeiras versões beta do iOS 13; ela foi removida a tempo do lançamento da versão final do sistema móvel após o surgimento de problemas durante os testes. Nas versões de testes do macOS Catalina, o recurso era exibido ao clicar com o botão direito sobre uma pasta do iCloud Drive, revelando um novo submenu que permitia gerar um link privado daquele diretório, permitindo compartilhá-lo via AirDrop, Mensagens ou com seus contatos de outros apps.

Atualmente, é possível apenas compartilhar arquivos individuais no iCloud Drive, colocando a plataforma de nuvem da Apple em desvantagem quando comparada a serviços de armazenamento rivais, como o Google Drive e o Dropbox — que já fornecem recursos de compartilhamento de pastas há bastante tempo.

Se você ainda deseja usar o iCloud para compartilhar vários arquivos, é possível fazer uma pequena “gambiarra”, que é compartilhar um arquivo compactado com os conteúdos que você deseja distribuir — ou então, alternativamente, criar um arquivo de imagem por meio do Utilitário de Disco para compartilhá-lo no iCloud.

via MacRumors