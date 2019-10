O modo de visualização em tela dividida (Split View) é um dos recursos de produtividade mais legais do iPad. Ao abrir dois aplicativos (ou, no iPadOS 13, duas instâncias do mesmo aplicativo) ao mesmo tempo, você ganha velocidade e facilidade para lidar com duas atividades ao mesmo tempo — como ter um texto de referência de um lado e um nota aberta do outro, fazendo anotações sobre o conteúdo.

Usuários poderiam argumentar que o iPhone não se presta ao mesmo papel, por conta da tela bem menor, mas a verdade é que, em alguns casos, um modo Split View para o smartphone da Maçã também seria bem útil — especialmente nos modelos com painéis maiores, como o iPhone 11 Pro Max. E foi exatamente isso que o pessoal do Tech Blood imaginou.

Em um vídeo de conceito para o futuro iOS 14, os designers do canal colocaram a imaginação para funcionar e bolaram uma solução para a Split View no iPhone que eu, pessoalmente, achei bem agradável. A ideia consiste num dock secundário, flutuante, que pode ser evocado deslizando seu dedo da extremidade direita da tela; nele, basta segurar e arrastar o segundo aplicativo que você quer abrir, posicionando-o onde quiser.

Assim como no iPad, é possível ajustar o tamanho de cada janela simplesmente arrastando a barra preta que separa os dois aplicativos. Também há interação total entre os dois apps abertos — você pode, por exemplo, arrastar imagens, arquivos ou links entre eles para tornar seu trabalho mais fácil. Ao terminar, basta arrastar a barrinha preta para cima ou para baixo e dispensar um dos aplicativos.

O conceito traz ainda outras ideias interessantes. Uma delas está na renovação da tela de multitarefa, que traria, à direita, instâncias de apps abertos em outros dispositivos para que você retomasse o trabalho em qualquer aparelho instantaneamente. Na parte de baixo, o Spotlight permitiria que você fizesse buscas entre seus dispositivos.

Além disso, o pessoal do Tech Blood pensou em soluções menos intrusivas para o recebimento de chamadas e a Siri — em ambos os casos, as janelas ocupariam apenas a metade inferior da tela, sobrepondo-se ao conteúdo exibido, em vez de tomar a interface inteira.

Curtiram?