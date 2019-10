Já falamos aqui sobre o HomeKit Secure Video, novo recurso da plataforma de automação doméstica da Apple que estreará em alguma versão futura do iOS 13 — a Maçã o promete para algum momento até o fim do ano, mas ainda não especificou uma data.

Sabemos que o recurso permite que você conecte câmeras de segurança ao HomeKit e tenha as filmagens salvas e criptografadas no seu plano do iCloud — que deverá ser de no mínimo 200GB. O que nós ainda não tínhamos visto era uma prévia da interface da ferramenta… até agora.

Como notou o HomeKit Hero, o usuário do YouTube Zachary Truskowski postou um vídeo com o recurso (ou uma demonstração dele, ao menos) em funcionamento. O mais curioso é notar como o conteúdo foi obtido: aparentemente, a demo estava rolando em um iPad numa loja não-especificada da Apple. Vejam só:

Como é possível notar, a ferramenta tem uma interface pensada para que você navegue facilmente entre as principais ocorrências captadas por suas câmeras de segurança. Uma linha do tempo indica os momentos do dia em que foi detectada movimentação na cena, para que você chegue nesses instantes com maior facilidade; à direita, o botão “Live” permite que você pule diretamente para a transmissão ao vivo daquela câmera.

As configurações do HomeKit Secure Video permitem que você dê um nome para cada câmera conectada à ferramenta, salve determinados dispositivos aos seus favoritos e conecte acessórios às filmadoras, caso existam. É possível, claro, alternar facilmente entre as suas múltiplas câmeras (caso você tenha mais de uma, isto é).

Como já comentamos, algumas fabricantes — como a Netatmo, a Logitech e a eufy — lançarão câmeras de segurança compatíveis com o HomeKit Secure Video já nos próximos meses; é provável que elas estejam esperando somente o lançamento do recurso para fazerem seus anúncios, inclusive.

Bacana, não é?

via 9to5Mac