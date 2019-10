O macOS Catalina aterrissou ontem oficialmente, permitindo que usuários de Macs e iPads se beneficiem de um dos recursos mais interessantes do novo sistema: o Sidecar. Como nós informamos, o recurso permite compartilhar a tela do Mac com um iPad, tornando o tablet uma segunda tela da sua máquina.

Há, entretanto, um porém: para interagir com o macOS através do iPad, este requer suporte ao Apple Pencil — limitando a funcionalidade do recurso Sidecar para alguns modelos do tablet. Isso significa que mesmo se você estiver rodando o iPadOS 13, não será possível usar o gadget como segunda tela do seu Mac se ele não for compatível com a stylus da Maçã.

A seguir estão os modelos que não possuem suporte ao Sidecar, mesmo com a atualização mais recente do iPadOS:

iPad Air 2;

iPad mini 4;

iPad (5ª geração).

Com isso, os modelos de iPad (instalados com o iPadOS 13) que podem ser usados com o Sidecar são os seguintes:

iPad (6ª geração);

iPad (7ª geração);

iPad mini 5;

iPad Air (3ª geração);

iPad Pro (todos).

Portanto, se você possui algum dos modelos acima (mesmo se você não possui um Apple Pencil), é possível usar o Sidecar com os seguintes Macs:

MacBook Pro (2016 ou mais recente);

MacBook Air (2018 ou mais recente);

MacBook (2016 ou mais recente);

iMac (com ou sem Retina, 4K e 5K de 2015 ou mais recente);

iMac Pro (2017);

Mac Mini (2018);

Mac Pro (2019).

É provável que essa limitação tenha sido definida para que os usuários aproveitem a “experiência completa” do Sidecar, mesmo que não tenham um Apple Pencil. Ainda assim, continua sendo o jeitinho da Apple de ser…

via 9to5Mac