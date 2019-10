Vídeo: as 5 melhores novidades do watchOS 6

Como vocês acompanharam aqui no site (ou no nosso YouTube), já publicamos um vídeo com as Top 5 novidades do iOS 13.

Hoje é a vez do watchOS 6, o mais novo sistema operacional dos Apple Watches. Ele foi lançado por enquanto apenas para os modelos Series 3 e 4 (e está instalado em todos os Series 5, claro), mas em breve chegará também para as gerações 1 e 2.

Obviamente, esse é o nosso Top 5 — queremos saber de vocês, também, quais foram as melhores novidades que encontraram no watchOS 6. Comentem abaixo ou, melhor ainda, lá no próprio YouTube!

E, se curtirem o vídeo, não esqueçam daquele joinha maroto e de compartilhá-lo com parentes/amigos que possam se interessar pelo conteúdo. 😉