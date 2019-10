Os Apple Watches (modelos GPS) já foram homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações, bem como o iPad de 7ª geração (modelo Wi-Fi). Agora, finalizando todas as homologações dos últimos lançamentos da Maçã, a Anatel emitiu certificado para os Apple Watches com conectividade celular, assim como para o modelo Wi-Fi + Cellular do tablet de 10,2 polegadas.

Os produtos homologados, como esperado, foram os A2156 (Apple Watch com conectividade de 40mm), A2157 (modelo de 44mm) — ambos vendidos também na Europa e na Ásia — e A2198 (iPad de 10,2″ Wi-Fi + Cellular).

Eis os certificados dos três dispositivos:

Com isso, todos eles estão agora prontos para serem comercializados no Brasil — no caso do Apple Watch, isso já foi até mesmo anunciado pela empresa, que escolheu o dia 25 de outubro como data de lançamento da nova geração do relógio por aqui.

O Apple Watch Series 5 ainda não teve seus preços divulgados; já o iPad de 7ª geração, como informamos, será vendido a partir de R$2.999, chegando a R$4.899 no modelo mais completo.