“Apple Glass”, “iPhone SE 2” e iPad Pro com câmera 3D deverão ser lançados no 1º semestre de 2020

Nos últimos meses nós compartilhamos, aqui e acolá, alguns rumores sobre possíveis futuros produtos da Maçã — entre eles, o famigerado “Apple Glass”, o aguardado “iPhone SE 2” e, mais longinquamente, o mecanismo tesoura do teclado de MacBooks e a próxima geração do iPad Pro com câmera 3D.

Muitos desses rumores foram ventilados pelo referenciado analista da TF International Securities, Ming-Chi Kuo, que agora decidiu fazer um apanhado de tudo isso e lapidar algumas arestas; não obstante, todos os lançamentos deverão ocorrer entre o primeiro e o segundo trimestre de 2020.

“Apple Glass”

Depois de anos, pode ser que finalmente vejamos a cara dos óculos AR da Apple em breve. Segundo o analista, a Maçã estaria prestes a dar início à produção em massa do seu headset, o qual poderá chegar ao mercado até o fim do segundo trimestre de 2020 (ou seja, junho).

Kuo acredita também que a Apple fará parcerias com outras empresas (não identificadas) para produzir esse gadget, sendo que a Changying Precision seria a fornecedora principal da companhia. Ele cita, ainda, que os óculos AR funcionarão como um acessório do iPhone da mesma forma que o Apple Watch original, lançado em 2015.

Isso significa que o iPhone ainda será, inicialmente, o motor principal do aparelho, o que de certa forma contribui para que o headset mantenha um design mais fino e leve, em vez de a Apple tentar empacotar todo o hardware de processamento nos óculos (o que pesaria bastante).

“iPhone SE 2”

A notícia de que o provável “iPhone SE 2” poderá aterrissar no primeiro trimestre de 2020 não é uma surpresa, como Kuo já havia declarado anteriormente. A Nikkei também havia informado que tal dispositivo chegaria no começo do próximo ano e incluiria um chip A13, além de um design semelhante ao chassi do iPhone 8.

Considerando os lançamentos deste ano da Apple e o próprio iPhone 8, é possível que o dispositivo conte com algumas das tecnologias mais recentes da Maçã, como carregamento sem fio e Touch ID de segunda geração. Não se sabe, porém, se as câmeras frontal e traseira do dispositivo ganharão melhorias; nesse quesito, especificamente, é bem provável que a Maçã mantenha suas tecnologias de antes.

iPad Pro

As especulações acerca da próxima geração do iPad Pro também estão em alta — e o rumor mais cotado tem sido o de uma câmera traseira 3D. Mais precisamente, o futuro tablet deverá contar com uma câmera ToF que, da mesma forma que a tecnologia TrueDepth das câmeras frontais dos iPhones recentes (porém com potência bem maior), poderá fornecer dados de profundidade espacial, o que contribuirá para as diversos recursos de realidade aumentada criados pela Apple.

Segundo Kuo, tal iPad Pro com câmera 3D chegaria às prateleiras de todo o mundo ainda no primeiro trimestre de 2020, presumivelmente ao mesmo tempo que o “iPhone SE 2”.

Além disso, Kuo aponta que a Maçã já está começando a preparar a geração seguinte do tablet (ou seja, o iPad Pro de 2021). Inicialmente, a companhia estaria analisando a eficácia do circuito de LCP para os modems 5G dos futuros gadgets — portanto, já em 2021 é capaz que veremos os primeiros iPads com suporte à nova tecnologia de rede móvel.

MacBooks com teclado tesoura

O analista também revelou suas previsões para a atualização da linha de notebooks da Maçã e, curiosamente, sugeriu que um MacBook com mecanismo tesoura será lançado no segundo trimestre de 2020. Não está claro se Kuo se referiu ao tão discutido MacBook Pro de 16 polegadas (o qual é — ou era — esperado ainda para este mês) ou, então, a um outro modelo do portátil.

Naturalmente, Kuo afirma que, uma vez que a Apple vire a chave e relance o mecanismo tesoura, todos os outros modelos de MacBooks (como o Air) adotarão o design já no próximo ano, resultando em teclados mais duráveis e menos propensos a falhas por calor, poeiras, etc. — ou assim esperamos, ao menos.

Se as previsões de Kuo forem precisas, então veremos um ano agitado para a Apple, que não só atualizará alguns de seus dispositivos mais populares, como também lançará novidades bem interessantes. Ansiosos?

