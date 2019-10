Como muitas coisas na vida, a relação entre a Apple e a China tem seus altos e baixos. Como se não bastasse a guerra comercial entre a potência oriental e os Estados Unidos, agora a Apple está sendo criticada no país por ter aprovado a distribuição de um app que fornece aos usuários a localização e os dados de atividades policiais em Hong Kong.

Para aqueles que não estão antenados no que vem ocorrendo do outro lado do planeta, Hong Kong tem visto um levante de manifestações populares contra algumas decisões chave do atual governo. Os protestos já acontecem há quase quatro meses e não têm previsão para cessar.

Agora, o Diário do Povo, jornal oficial do Partido Comunista Chinês, atacou a Apple por permitir a distribuição de softwares na App Store que rastreiam o movimento da polícia em torno de Hong Kong, frequentemente utilizado pelos protestantes durante as manifestações. As informações são da Reuters.

Na publicação, o jornal não mencionou especificamente o nome do app (já que existem alguns), mas disse que a Apple é “cúmplice” dos manifestantes por “favorecê-los com esse tipo de app”. Eles questionaram, ainda, se a companhia estava “pensando com clareza”.

O Diário do Povo também sugeriu que a Apple não tem um “senso de certo e errado e ignorou a verdade”. O jornal disse que, ao disponibilizar aplicativos como esses na App Store, a Maçã estava “abrindo a porta” para manifestantes violentos.

Permitir o uso de softwares tóxicos é uma traição aos sentimentos do povo chinês.

A gigante de Cupertino é a mais recente empresa estrangeira a receber as farpas do governo chinês em relação aos protestos em Hong Kong; a National Basketball Association (NBA) e a marca americana de vestuário Vans também se envolveram em controvérsias sobre as manifestações.

A Apple ainda não respondeu a um pedido de comentário. Veremos como esse embate (e a guerra comercial entre os EUA e a China) se desenrolará no decorrer das próximas semanas.

via The Guardian