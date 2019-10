Com 100 milhões de downloads, Call of Duty: Mobile é o maior lançamento de jogo móvel da história

Na última semana, falamos aqui sobre o aguardado lançamento de Call of Duty: Mobile, versão do famoso shooter para dispositivos rodando iOS e Android. Bom, “aguardado”, no caso, parece ter sido um eufemismo: o jogo rapidamente bateu um recorde importante das lojas de aplicativos, segundo dados da Sensor Tower.

Segundo a firma de análise, o jogo angariou nada menos que 100 milhões de downloads na sua primeira semana de disponibilidade, o que traduz-se no maior lançamento de um jogo móvel da história. Com folga, aliás: hits da mesma categoria, como Fortnite e PUBG, ficaram ambos na casa dos 25 milhões na primeira semana de existência. Já Mario Kart Tour, detentor anterior do recorde com 90 milhões de downloads, passou menos de duas semanas com a coroa.

A maioria dos usuários de Call of Duty: Mobile estão no iOS: cerca de 56,9 milhões de downloads vieram da App Store. Os países mais interessados no jogo foram os Estados Unidos (16,9% dos downloads), a Índia (13,4%) e o Brasil (7%, ou 7,1 milhões de downloads).

Nós também estamos entre os territórios que mais deram dinheiro à Activision nessa primeira semana de disponibilidade: gastamos US$848 mil no jogo (cerca de 4,8% do total), atrás apenas dos EUA (US$7,6 milhões, 43,1%) e do Japão (US$2,4 milhões, 13,7%). No total, o jogo gerou US$17,7 milhões em receita na sua primeira semana, com 53% desse valor gerado no iOS e uma média de US$0,17 gastos por jogador.

Resta saber, agora, se o jogo manterá sua liderança nos próximos tempos — tudo depende da Activision (e da desenvolvedora Timi Studio, que coproduziu o título) e da capacidade que os estúdios terão para manter o interesse dos usuários, com atualizações constantes e novos elementos de atração. O que vocês acham?

via 9to5Mac