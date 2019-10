iPhone 11 custará a partir de R$4.999 no Brasil

De ontem para hoje, a Apple Brasil revelou todos os preços oficiais dos novos iPhones por meio do aplicativo Apple Store para iOS. E temos boas notícias para lhes dar — eles são um pouco menores que os do ano passado. 😊

Sem delongas, eis as tabelas de preços da nova linha — lembrando que os aparelhos chegarão ao mercado no dia 18 de outubro, com uma pré-venda iniciando-se em certas lojas uma semana antes (em 11/10).

iPhone 11

Capacidade iPhone XR iPhone 11 Variação 64GB R$5.199 R$4.999 -3,8% 128GB R$5.499 R$5.299 -3,6% 256GB R$5.999 R$5.799 -3,3%

iPhone 11 Pro

Capacidade iPhone XS iPhone 11 Pro Variação 64GB R$7.299 R$6.999 -4,1% 256GB R$8.099 R$7.799 -3,7% 512GB R$9.299 R$8.999 -3,2%

iPhone 11 Pro Max

Capacidade iPhone XS Max iPhone 11 Pro Max Variação 64GB R$7.999 R$7.599 -5,0% 256GB R$8.799 R$8.399 -4,5% 512GB R$9.999 R$9.599 -4,0%

· • ·

Vale notar que todos os valores apresentados acima são para compras parceladas em até 12x com a Apple Brasil; à vista, ela oferece 10% de desconto. Além disso, os preços comparativos com a geração anterior referem-se aos seus valores à época do lançamento original (há cerca de um ano).

Por ora, a companhia não divulgou os preços do Apple Watch Series 5 — que será lançado em nosso país uma semana depois dos novos iPhones, em 25 de outubro.

dica do Gustavo H. Rocha