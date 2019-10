NapBot usa o Apple Watch para acompanhar as tendências do seu sono

Um dos rumores mais aguardados para o Apple Watch Series 5 (e para o watchOS 6), o monitoramento nativo de sono, não apareceu — há indícios de que a Maçã esteja trabalhando em algo do tipo, mas, por qualquer razão que seja, ainda não vimos a funcionalidade ser oficialmente anunciada pela empresa. Enquanto isso, os desenvolvedores cobrem essa lacuna importante do reloginho.

O mais recente aplicativo a tomar a responsabilidade para si é o NapBot, um monitor de sono dos criadores do CardioBot que usa o Apple Watch e as técnicas de aprendizado de máquina do CoreML para oferecer uma visão inteligente e completa dos seus hábitos durante a noite (ou durante o dia, vai que).

O funcionamento do app é muito simples: basta conceder acesso aos seus dados de sono no app Saúde e, a partir daí, manter o hábito de usar o Apple Watch quando for dormir — não há necessidade de iniciar uma sessão para monitorar o seu sono ou coisa do tipo, já que o NapBot consegue perceber automaticamente esse tipo de ocorrência.

Uma vez configurado, o app começa a coletar os dados do seu sono diariamente. No iPhone, você pode analisar essas informações em duas abas: no calendário, você vê suas noites de sono (e cochilos) registradas individualmente e, tocando em uma delas, pode checar informações como duração (tanto do sono em si como do seu tempo na cama), frequência cardíaca, horas em sono profundo ou sono leve e muito mais. Na aba tendências, você checa como tem evoluído (ou regredido) nos seus hábitos noturnos.

O principal ponto de atração do NapBot é a inteligência: mais do que dados brutos, o app consegue interpretar as informações do seu sono para dar dicas e estabelecer metas para noites mais saudáveis. Você pode configurar o aplicativo para que ele envie notificações e te lembre, por exemplo, de horários ideais para o sono considerando dados de noites anteriores.

O NapBot, que requer o iOS 13 e o watchOS 6, pode ser baixado gratuitamente na App Store; seus recursos mais aprofundados, entretanto, só estão disponíveis mediante uma assinatura mensal de R$3,90 ou anual de R$38,90. Para quem quer ter noites mais saudáveis, vale a pena conferir — ao menos enquanto a Apple não entra na jogada.

