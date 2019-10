O watchOS 6 já está disponível para os usuários há algum tempo, e donos do Apple Watch Series 4 podem atualizar para o novo sistema a qualquer momento. Há uma exceção, entretanto: caso o relógio em questão esteja conectado a um iPhone que não é compatível com o iOS 13 (como o 5s, o 6 e o 6 Plus), não será possível fazer o update para a versão mais recente do watchOS.

Sim, é estranho — e mostra que a dependência do relógio ao smartphone ainda é maior do que a maioria dos usuários gostaria. Mas, ao menos, a Apple não esqueceu desses casos: a empresa liberou agora há pouco uma nova versão do watchOS 5.3.2 (compilação 16U611 ) justamente para os Apple Watches Series 4 que, por conta dos iPhones a que estão ligados, não podem pular para a nova versão do sistema.

Para quem está acompanhando, a Maçã já tinha lançado o watchOS 5.3.2 no mês passado — àquela época, entretanto, a versão do sistema era exclusiva para Apple Watches Series 1, 2 e 3. O update para o Series 4 traz as mesmas mudanças da outra atualização, que consistem basicamente em melhorias de segurança; a nova versão traz a correção de um bug que poderia ser usado por invasores remotos e causar o encerramento de aplicativos ou a execução arbitrária de códigos.

A atualização, como de costume, pode ser aplicada por meio do aplicativo Watch, no seu iPhone.

via AppleInsider; imagem: quangmooo / Shutterstock.com