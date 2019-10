Xcode é atualizado com suporte aos novos sistemas da Apple; OneDrive, Prizmo Go e Mario Kart Tour ganham novidades

Recentemente, a Apple atualizou seu app Xcode com suporte às versões mais recentes dos principais sistemas operacionais da companhia; na penúltima versão, a Maçã já havia introduzido o suporte à nova versão da linguagem Swift (5.1).

Além disso, outros apps para iOS foram atualizados recentemente, como o OneDrive, o Prizmo Go e o game Mario Kart Tour. Vamos às novidades?

Xcode

Como dissemos, a nova versão do Xcode inclui suporte à atualização dos principais sistemas da Apple, como o iOS 13.1 e o iPadOS 13.1 — além do tvOS 13, do watchOS 6 e do macOS Catalina 10.15, lançado esta semana.

Justamente pela compatibilidade com os OS mais recentes da Apple, o Xcode permite que os desenvolvedores criem e atualizem seus apps para os novos recursos tanto do iOS (como o Modo Escuro) quanto do macOS (como o Projeto Catalyst). Ademais, o app permite desenvolver softwares para o watchOS independentes do iOS.

OneDrive

A Microsoft atualizou o seu cliente de email com suporte ao recurso de Múltiplas Janelas do iOS 13; com isso, é possível abrir vários arquivos ao mesmo tempo de acordo com a suas necessidades de visualização e edição.

Ademais, a atualização corrige um erro com notificações de documentos compartilhados do Office, que eventualmente poderiam travar o app.

Prizmo Go

O app de captura de texto Prizmo Go chegou à sua terceira grande versão recentemente com uma série de novidades, incluindo suporte total ao iOS 13. Isso significa que, além do Modo Escuro, o app também oferece novos temas de ícones baseados no SF Symbol, da Apple.

Uma função interessante desta nova versão é o reconhecimento de texto curvo; ou seja, caso você tire uma foto de uma página que tenha ficado “emborcada”, o app continuará reconhecendo o texto dela ainda assim.

A atualização também trouxe suporte à ação de atalhos do iOS 13, com parâmetros de entrada para reconhecer imediatamente o texto de uma página. Ademais, é possível ativar o recurso de OCR nas configurações do app, oferecendo uma maior precisão na maioria das situações.

Por fim, o Prizmo Go 3 ganhou compatibilidade com ainda mais idiomas e detecção de orientação, o qual corrige a forma como uma foto foi tirada para melhor visualização — ou seja, se você tirou uma foto com o celular de ponta cabeça, o app a girará para a posição correta.

Mario Kart Tour

Após seu lançamento, há duas semanas, Mario Kart Tour recebeu a sua primeira grande atualização, a qual adiciona uma nova rota — “Tokyo Tour”, ambientada na versão em quadrinhos japonesa do game. Outras pistas incluem a clássica “Rainbow Road” e a “Kalimari Desert”, como é possível ver no trailer abaixo.

Além disso, temos novos personagens, como Baby Rosalina, Roy, Wendy, Iggy, Larry e as versões chinesas de Mario e Peach.

via iClarified