Apple libera segundas versões beta do iOS/iPadOS 13.2 e do tvOS 13.2; terceira do watchOS 6.1 [atualizado 2x]

Os testes têm que continuar — e assim, a Apple segue com o ciclo de versões beta dos seus sistemas operacionais. Hoje, a Maçã liberou três atualizações desse tipo: temos as segundas versões de testes do iOS/iPadOS 13.2 (compilação 17B5068e ) e do tvOS 13.2 ( 17K5068b ), bem como a terceira beta do watchOS 6.1 ( 17S5068e ).

Não há notícias se essas novas betas, especificamente, trazem novidades em relação às liberadas anteriormente — conforme os desenvolvedores vão testando os sistemas, possíveis mudanças surgirão (e nós, claro, estaremos atentos). De qualquer forma, esse post traz vários detalhes sobre o iOS 13.2, especificamente.

Por enquanto, as novas versões beta estão disponíveis apenas para desenvolvedores; nas próximas horas, a Maçã deverá liberar as versões públicas de testes (do iOS/iPadOS e do tvOS, já que o watchOS não tem betas públicas) no Apple Beta Software Program. Fiquem ligados.

Atualização 10/10/2019 às 14:48

E já temos as primeiras mudanças detectadas no iOS/iPadOS 13.2 beta 2: a partir de agora, é possível apagar aplicativos diretamente do menu do 3D Touch (ou Haptic Touch, para os mais modernos).

Deleting apps is much easier in iOS 13.2 beta 2, you can do it straight through the 3D Touch menu pic.twitter.com/avc5ueS1CQ — Sam (@iup_date) October 10, 2019 Apagar apps é muito mais fácil no iOS 13.2 beta 2; você pode fazê-lo direto no menu do 3D Touch.

Além disso, a nova versão beta do sistema adiciona a possibilidade de apagar gravações da Siri e sair do programa de compartilhamento de clipes de voz para melhorar a assistente — como já prometido pela Apple após a polêmica revelada pelo The Guardian. O MacRumors trouxe as imagens da funcionalidade:

Como estamos falando de uma versão beta, é bom lembrar que os recursos acima ainda podem ser eventualmente removidos pela Apple até o lançamento definitivo do iOS 13.2. Ainda assim, as novidades nos dão uma ideia do que a Maçã tem em mente para o futuro próximo.

Atualização 10/10/2019 às 15:12

E tem mais novidade: o iOS/iPadOS 13.2 traz, também, 59 novos emojis que a Apple já tinha apresentado há alguns meses. Temos opções para todos os gostos, incluindo itens focados em diversidade (cão-guia, aparelho auditivo, homem e mulher com deficiência visual e outros), novos animais (como o flamingo, o bicho-preguiça e o gambá) e mais comidas (como um apetitoso waffle).















E não é só isso: ainda no tema da diversidade, a Maçã aprofundou ainda mais a personalização racial dos emojis — agora, é possível escolher individualmente os tons de pele de cada pessoa nas figurinhas de casais, dando uma gama de opções quase infinita para retratar você e alguém especial na sua vida. Nosso colaborador Vinícius Porto demonstrou a novidade no Twitter:

No iOS 13.2 (a ser liberado em algumas semanas) você poderá combinar tons de pele diferentes para pessoas de mãos dadas.

Toma inclusão. pic.twitter.com/NJAWI9fqYO — Vinícius Porto (@Vinni247) October 10, 2019

Fofo, não?