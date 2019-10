Permitam-me alterar o ditado “quem vê cara, não vê coração” para “quem vê game, não vê desenvolvedor”. Essa é a história de Sprice Campbell, um jovem americano de apenas 14 anos que desenvolveu o jogo Operator 41, disponível no Apple Arcade — dá para acreditar?

Campbell contou em uma entrevista para a VICE como ele se esforçou para aprender programação quando tinha apenas oito anos de idade. Aos 12, ele ganhou um prêmio do BAFTA Games Awards pelo jogo CyberPNK; as coisas progrediram ainda mais quando ele recebeu uma bolsa de estudos para participar da WWDC em junho passado, dando a ele a oportunidade de enviar Operator 41 para a Apple.

Quando eu vi o anúncio do Apple Arcade em março, larguei tudo e decidi construir um jogo totalmente novo. Eu pensei que os jogos que realmente se encaixariam para o Apple Arcade provavelmente seriam projetados do zero, então eu criei um jogo de espionagem que funcionaria em todas as plataformas do serviço.

Mesmo com pouca idade (e seu tempo relativamente curto no mundo do desenvolvimento), Campbell já descobriu o que os desenvolvedores da App Store têm dito nos últimos anos: eles simplesmente não conseguem mais ganhar dinheiro vendendo apps e jogos, como visto no making of de Operator 41.

A vantagem da App Store é que alguém, como um garoto de 14 anos, pode simplesmente publicar seu próprio jogo, e eu adoro ter o controle criativo e na velocidade em que posso disponibilizar [novos recursos] para os meus jogadores. A desvantagem é que, na App Store de hoje, as pessoas esperam que os jogos sejam de graça e todo design que eu faço deve ser monetizado, o que dificultou implementar a diversidade de ideias que eu tinha.

Operator 41 já está disponível no Apple Arcade — lembrando que é necessário uma assinatura, de R$10 mensais, para acessar o serviço.

Crossy Road Castle

Enquanto uns celebram a publicação de seus jogos no Apple Arcade, outros estão ansiosos para debutarem seus títulos por lá. Esse é o caso da Hipster Whale, desenvolvedora do hit Crossy Road, que expandirá a popular franquia com a introdução de um novo game, chamado Crossy Road Castle — o qual chegará ao serviço da Maçã ainda neste ano.

A notícia foi anunciada hoje por meio de um trailer do próximo jogo, que possui uma jogabilidade no estilo do título principal da franquia. Confira:

Crossy Road está disponível em várias plataformas mas, dadas as restrições de exclusividade do Apple Arcade, o futuro Crossy Road Castle estará disponível apenas para iGadgets e, portanto, não chegará ao Android.

Controle Sem Fio Xbox na Apple Store

Agora que os jogadores podem conectar o Controle Sem Fio Xbox ao iPhone/iPad e à Apple TV para jogar seus títulos favoritos, a Maçã fez um acordo com a Microsoft para vender o joystick do seu console na Apple Store americana.

Até então, a companhia vendia apenas alguns controles de terceiros em sua loja online, mas não havia distribuído diretamente opções de fabricantes como a Microsoft.

It’s not just a controller. It’s your enemy-slaying sword, your pitcher’s golden arm, your salvation from lava.



Play Apple Arcade games with your favorite controller. Here’s how to pair an Xbox Wireless Controller with your Apple TV, iPad, or iPhone: https://t.co/RkPSovE7uq pic.twitter.com/LvDNOeaxNX — Apple Support (@AppleSupport) October 5, 2019 Não é apenas um controle. É a sua espada que mata o inimigo, o braço de ouro do seu arremessador, sua salvação da lava.

Jogue no Apple Arcade com seu controle favorito. Veja como emparelhar um Xbox Wireless Controller com seu Apple TV, iPad ou iPhone: apple.co/30Ks2Tr

É bom lembrar que é possível conectar, também, o DualShock 4 (do PlayStation 4) aos dispositivos iOS e a Apple TV; a Maçã, entretanto, (ainda?) não iniciou as vendas desse dispositivo no seu site. O Controle Sem Fio Xbox está disponível por US$60 na Apple Store.

via iMore, 9to5Mac, MacRumors