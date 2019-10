Instagram ganha modo “Criar” nos Stories; WhatsApp, Creative Cloud, Pixelmator Pro e outros são atualizados

E cá estamos nós de novo com as atualizações recentes mais importantes da App Store — e de fora dela, também. Vamos dar uma olhada?

Instagram

A ubíqua rede social de fotos e vídeos do Facebook ganhou uma novidade na área mais “quente” do app, a dos Stories. A partir de agora, os usuários terão mais uma opção de composição para os conteúdos efêmeros com uma nova aba chamada “Criar”, que substitui a aba “Texto” e permite que você monte postagens com vários elementos sem necessariamente a inclusão de uma foto.

Com isso, você pode escolher um plano de fundo colorido (ou um GIF) e, acima dele, adicionar os elementos que quiser: contagens regressivas, testes, enquetes, perguntas e o que mais a imaginação permitir. A aba “Criar” também tem um recurso adicional, chamado “Neste Dia”, que traz postagens suas do dia atual em anos anteriores; você pode simplesmente tocar na tela para surfar pelas suas fotos passadas até escolher aquela que queira compartilhar.

Não é só isso, entretanto: o Instagram também adicionou ao seu app um recurso pensado para evitar que seus usuários caiam em golpes por email com malfeitores usando o nome da rede. Na aba de Segurança do aplicativo, você pode abrir a opção “Emails do Instagram” para checar todas as mensagens enviadas pelo serviço à sua caixa de entrada nas últimas duas semanas; uma vez confirmado que determinado email foi realmente enviado pelo Instagram, você poderá interagir com os links e solicitações nele incluídos.

Ambas as novidades já estão sendo disponibilizadas no app do Instagram ao redor do mundo, e poderão levar algumas semanas até que apareçam para todos os usuários.

WhatsApp

A versão mais recente do mensageiro permite que você faça edições rápidas em imagens já enviadas numa conversa; para isso, basta abrir a foto em questão e tocar no ícone de lápis. Na tela de edição, faça os ajustes e rabiscos desejados e toque em enviar; sua criação será enviada como uma nova imagem na conversa.

Além disso, o WhatsApp 2.19.100 libera para todos os usuários o envio de Memoji Stickers, como descrito nesse post, e permite que você ouça áudios diretamente das notificações.

Texas Hold’em

Enquanto isso, o jogo de pôquer da Apple, que passou vários anos ocupado não existindo e voltou à App Store há alguns meses, ganhou sua primeira grande atualização desde a volta triunfal — e os grandes beneficiados são os usuários de iPads.

No Texas Hold’em 2.1, o jogo passou a incorporar suporte ao iPadOS, permitindo não só que você desfrute das partidas em tela cheia como também jogue nos modos Split View ou Slide Over. Com isso, você pode basicamente dar adeus à sua produtividade, já que poderá manter a janelinha do pôquer à sua vista em todos os momentos, mesmo nos trabalhos mais complexos.

Creative Cloud

A Adobe, por sua vez, deu um belo banho de loja ao aplicativo Creative Cloud — aquele responsável por organizar os aplicativos da suíte instalados no seu computador e administrar os dados da sua conta.

Tanto no macOS quanto no Windows, temos um novo visual, muito mais organizado: a tela principal mostra uma visão de todos os seus apps, notando aqueles que têm atualizações disponíveis e fazendo uma separação entre aplicativos de desktop, de plataformas móveis e na web.

Pela primeira vez, você pode também acessar, administrar e compartilhar suas bibliotecas da Creative Cloud diretamente no app — anteriormente, elas só eram acessíveis dentro dos próprios softwares da Adobe. Temos, ainda, um novo hub de tutoriais e uma ferramenta de busca de fontes e ativos da suíte.

A atualização do Creative Cloud está sendo disponibilizada aos poucos, e deverá aparecer para todos os usuários ao longo da próxima semana. O app pode ser baixado no site da Adobe.

Pixelmator Pro

O editor de fotos profissional para macOS chegou à versão 1.5 com suporte total ao macOS Catalina, incluindo integração com o recurso Sidecar (para você usar seu iPad como segunda tela — e o Apple Pencil como stylus), e várias melhorias de performance: zoom e rolagem estão até 10x mais rápidos, enquanto as aplicações de efeitos e pintura estão três e duas vezes mais rápidas, respectivamente.

Temos também suporte — antecipado — ao novo Mac Pro e ao Pro Display XDR. O Pixelmator Pro tira vantagem da arquitetura da futura máquina com suporte a múltiplas placas gráficas e arquitetura em Metal otimizada; com o monitor profissional da Apple, é possível desfrutar de novas workflows em RAW que utilizam todo o poder e precisão do painel de 1600 nits.

Por fim, a atualização traz várias correções de bugs e falhas, além de outras melhorias na interface e na funcionalidade do aplicativo.

99

O aplicativo de corridas adicionou suporte ao Apple Pay — basta selecionar a plataforma da Maçã como método de pagamento na hora de chamar o seu carro, ligar o 99 ao serviço e se despreocupar.

AirBuddy

Por fim, o utilitário que dá ao Mac uma integração com os AirPods semelhante àquela vista no iOS, criado pelo desenvolvedor Guilherme Rambo, chegou à versão 1.4 com algumas novidades — a começar por um suporte aprimorado ao macOS Catalina, com funcionamento mais harmônico no novo sistema.

Além das típicas correções de bugs e melhorias de conectividade, a nova versão do AirBuddy agora fecha automaticamente a janela de status do app quando você começa a reproduzir áudio nos seus AirPods (ou outros dispositivos compatíveis) em outro dispositivo, como um iPhone.

A lista completa de novidades do AirBuddy 1.4 pode ser lida aqui:

O AirBuddy pode ser adquirido na sua página no GumRoad pelo modelo “pague quanto quiser” — o valor mínimo de contribuição é de US$5.

via TechCrunch, The Verge