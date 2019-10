Vocês certamente já ouviram falar do DXOMARK, o respeitado teste que adota uma abordagem científica na avaliação de câmeras e, com isso, estabelece um disputado ranking com os melhores dispositivos fotográficos (profissionais ou móveis) disponíveis no mercado. Agora, os cientistas do teste estão entrando em outra área: a de áudio.

Em uma postagem no blog do DXOMARK, eles explicam que a qualidade de áudio em um smartphone — tanto a captura quanto a reprodução — tem se tornado um aspecto cada vez mais importante, já que as pessoas usam os dispositivos com cada vez mais frequência para gravar vídeos e clipes de voz, além de consumir mais e mais conteúdo audiovisual nos celulares.

Por isso, o laboratório começará a testar, também, a performance de áudio dos dispositivos móveis, analisando a captura de sons a partir dos microfones embutidos nos aparelhos, bem como a reprodução do som por meio dos seus alto-falantes (por ora, a reprodução em dispositivos externos, como caixas de som ou fones de ouvido, ficará de fora).

O DXOMARK usará testes objetivos e de percepção para avaliar os smartphones em uma série de categorias, incluindo timbre, dinâmica, artefato, espacialidade, volume, artefatos e ruído; o vídeo acima mostra um pouco do processo árduo atravessado por cada aparelho na bateria de avaliações.

Resultados

Para o ranking inicial de áudio do DXOMARK, o laboratório testou sete dispositivos de cinco marcas. A Apple, como era de se esperar, saiu-se bem nas avaliações, mesmo não tendo conquistado o primeiro lugar. A surpresa ficou por conta da ordem das coisas: o iPhone XS Max conquistou a vice-liderança do grupo, com 74 pontos, enquanto seu sucessor, o iPhone 11 Pro Max, veio logo abaixo, com 71 pontos.

O Huawei Mate 20 X venceu a parada por pouco, com 75 pontos — apenas um acima do iPhone topo-de-linha do ano passado. Os cientistas não entraram nos detalhes dos testes, então não é possível saber a razão para o XS Max ter vencido seu sucessor na avaliação; sabe-se, por outro lado, que o aparelho da Huawei conquistou a liderança por conta dos seus microfones estéreo, que não são vistos em nenhum outro dos smartphones testados.

Completando o ranking, tivemos dois aparelhos da Samsung (o Note10+ e o S10+), o Honor 20 Pro e, na lanterna, o Sony Xperia 1, com parcos 45 pontos. Analisando separadamente as listas de reprodução e gravação, podemos ver que o top 3 manteve-se inalterado, com o iPhone XS Max vencendo o 11 Pro Max em ambas as situações:

Vamos esperar, agora, por mais testes do laboratório — essa será uma briga interessante de se acompanhar nos próximos tempos.

