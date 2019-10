A NFL (National Football League, liga esportiva profissional de futebol americano dos Estados Unidos) multou o quarterback do Pittsburgh Steelers, Ben Roethlisberger, em US$ 5.000 por usar um Apple Watch durante uma partida na semana passada. A liga está acusando o jogador de “violação de uniforme”, de acordo com informações da ESPN.

Mais do que um baita azar, é bom notar que Roethlisberger não estava jogando no dia em que foi flagrado com o relógio da Maçã, pois estava se recuperando de uma cirurgia. Ainda assim, o jogador foi capturado pelas câmeras da ESPN logo no momento em que levantava o braço com o Apple Watch, deixando os nervos da NFL à flor da pele.

De acordo com a notícia, o quarterback do Steelers está “chocado” com a multa porque ele nunca havia recebido nenhum aviso prévio de que essa era uma violação das diretrizes de uniformes da liga. A NFL proíbe estritamente todos os dispositivos eletrônicos que possam enviar mensagens dentro do campo.

Uma fonte disse à ESPN que Roethlisberger nem sabia que estava usando um Apple Watch no momento:

O problema é que ele nunca recebeu nenhum aviso prévio de que poderia estar violando as regras até receber a carta [da NFL], já que nem ele percebeu que usava usando-o. Já que Roethlisberger estava incapaz de usar o braço direito, sua esposa o vestiu para o jogo da noite de segunda-feira e colocou o Apple Watch no pulso esquerdo dele.

O jogador está recorrendo da multa e da decisão sobre o uso de qualquer dispositivo eletrônico durante os jogos. A NFL é patrocinada pela Microsoft, que foi a representante oficial de laptops do Super Bowl LIII.

Por isso é importante ler todas as linhas de um contrato…

via 9to5Mac