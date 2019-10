Vídeo: unboxing do Apple Watch Edition de titânio

Há algumas semanas, diretamente da França, fizemos a nossa cobertura de lançamento dos novos iPhones e Apple Watches com um vídeo de unboxing do relógio de alumínio e, depois, um outro falando das novidades deste ano.

Infelizmente não tínhamos conseguido pôr as mãos num modelo Edition de titânio, uma das grandes novidades da geração Series 5, mas… promessa é dívida! 😉

No vídeo acima, trazemos a nossa desembalagem de um dos modelos mais caros do Apple Watch, com esse material que até então não havia sido usado pela Maçã num dos seus relógios. Confira as diferenças — especialmente da própria caixa, que traz uma coisinha a mais em relação ao modelo de alumínio.

Se curtirem o vídeo, não esqueçam de dar um joinha lá no YouTube e também compartilhá-lo com parentes e amigos!