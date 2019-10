Desde que voltou à marca de US$1 trilhão, a Apple afastou uma maré baixa nas suas ações e voltou a crescer na bolsa de valores. Pois essa trajetória ascendente atingiu hoje seu pináculo (até o momento, pelo menos): a AAPL bateu seu recorde histórico em valor unitário durante o pregão da NASDAQ.

Durante o dia, o valor da ação da Maçã chegou a US$237,64, número nunca antes visto na história da empresa. Depois do fechamento do pregão, a AAPL fechou com um valor de US$236,21, suficiente para um valor de mercado de quase US$1,07 trilhão — que colocou a Apple em pé de igualdade com a Microsoft. Para quem não lembra, a ex-arquirrival da Maçã passou boa parte dos últimos meses à frente da gigante de Cupertino em valor de mercado.

A boa maré da Apple vem num momento em que Estados Unidos e China iniciam conversas para, possivelmente, estabelecer uma trégua na guerra comercial que vem se desenrolando ao longo do ano. De acordo com a Reuters, os dois países concordaram hoje em pôr em prática o primeiro passo de um acordo que acabe com os conflitos; caso o experimento dê certo, é possível que as relações entre as potências volte ao normal em breve.

Vamos ver, agora, como esses números comportar-se-ão nos próximos tempos.

via MacRumors