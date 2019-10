Apple suspende beta 2 do iPadOS 13.2 para iPads Pro após relatos de problemas

A segunda versão beta do iOS/iPadOS 13.2 foi liberada ontem e chegou com uma quantidade surpreendente de novidades (e revelações). Nem tudo são flores, entretanto: segundo o MacRumors, vários donos de iPads Pro relataram problemas sérios com seus dispositivos após fazer a atualização para a nova versão de testes.

Quase todos os relatos envolvem o mesmo problema: os tablets inicialmente afirmam que houve um erro na instalação do update porque o dispositivo não estaria conectado à internet (mesmo estando), o que impediria a verificação do software. Em alguns casos, o erro causou os iPads Pro a “bricarem” completamente — isto é, ficarem parados eternamente na tela de carregamento do iPadOS.

Alguns dos usuários afetados afirmaram que, mesmo colocando os iPads em modo DFU e tentando restaurá-los às configurações de fábrica, o defeito persistiu — ou seja, alguma coisa bem esquisita mexeu nas entranhas mais profundas dos tablets.

Apple suspende atualização

Para evitar o surgimento de mais problemas, a Apple suspendeu o iPadOS 13.2 beta 2 para modelos recentes do iPads Pro. Até o momento, a empresa não se pronunciou sobre o caso, mas é de se esperar que a equipe de software de Cupertino esteja trabalhando duro para resolver a questão o mais breve possível e poder liberar uma nova versão de testes para os modelos especificados o mais rápido possível.

Caso seu iPad Pro tenha sido afetado pelo update defeituoso e continue preso na tela de inicialização do iPadOS, não hesite em contatar o Suporte da Apple o quanto antes — e, claro, deixe suas experiências logo aqui abaixo, nos comentários.