Desde que a Apple matou o AirPower antes mesmo de lançá-lo, outras fabricantes iniciaram uma espécie de corrida para ver quem conseguiria perseverar onde a Maçã falhou. Algumas tentaram adotar a proposta do carregador sem fio de Cupertino, enquanto outras foram na cara de pau tentar copiar o seu design; nenhuma, entretanto, tinha chegado tão perto da alma do AirPower até o momento — até que chegou a Nomad.

Explico: até agora, nenhum carregador sem fio tinha conseguido replicar o grande chamariz do AirPower, que seria a possibilidade de carregar até três dispositivos ao mesmo tempo posicionando-os livremente em sua superfície — carregadores múltiplos existem, mas eles têm bobinas separadas e exigem que você coloque cada aparelho cuidadosamente numa posição específica para que ele seja alimentado. Pois com o Base Station Pro, a Nomad parece ter resolvido a charada.

Na realidade, o mérito vai para a Aira, empresa (cujo website tem o endereço airapower.com — heh) que desenvolveu uma tecnologia chamada FreePower, que permite justamente o carregamento de múltiplos dispositivos numa superfície sem posicionamento fixo. A Nomad, então, firmou uma parceria com a startup para usar a invenção na sua mais nova base de carregamento sem fio.

O Base Station Pro, que é vendido pela Nomad como um sucessor do Base Station original, conta com 18 bobinas de carregamento entremeadas pela sua superfície de couro; é possível posicionar até três dispositivos livremente pelo carregador para alimentar cada um deles a uma potência de 5W (não, não é o carregamento wireless mais rápido que existe, mas do que você está reclamando?).

O único ponto negativo do produto é que, ao contrário do AirPower, não será possível carregar aqui seu Apple Watch, já que o reloginho da Apple usa uma tecnologia ligeiramente diferente de carregamento. Por outro lado, todos os iPhones (do 8 em diante, isto é) são compatíveis, assim como o estojo com recarga sem fio dos AirPods — ou qualquer dispositivo compatível com carregamento Qi.

O Base Station Pro tem o corpo em alumínio em cinza-escuro e já inclui, na caixa, um cabo USB-C de fibra trançada e um adaptador de energia de 27W. Ele será lançado no próximo mês, mas a fabricante ainda não anunciou seu preço — você pode se inscrever no site da Nomad para receber mais informações conforme elas vão sendo liberadas.

Que tal?

via AppleInsider