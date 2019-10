Falta exatamente uma semana para o lançamento mais rápido da história do iPhone no Brasil — e, como não poderia deixar de ser, as grandes varejistas nacionais iniciaram agora há pouco o período de pré-venda dos iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max.

Os aparelhos, como divulgado anteriormente, serão lançados de fato por aqui na próxima sexta-feira, dia 18. Como de costume no Brasil, a Apple propriamente dita não está participando do período de pré-venda — apenas as revendedoras autorizadas parceiras da Maçã, como Fast Shop, Submarino, Americanas.com, Shoptime, Casas Bahia, Pontofrio.com, iPlace e outras realizam as vendas antecipadas por aqui.

Como nunca custa lembrar, esses são os valores que a Apple e suas parceiras cobrarão pelos novos iPhones:

iPhone 11 de 64GB: R$4.999

de 64GB: iPhone 11 de 128GB: R$5.299

de 128GB: iPhone 11 de 256GB: R$5.799

de 256GB: iPhone 11 Pro de 64GB: R$6.999

de 64GB: iPhone 11 Pro de 256GB: R$7.799

de 256GB: iPhone 11 Pro de 512GB: R$8.999

de 512GB: iPhone 11 Pro Max de 64GB: R$7.599

de 64GB: iPhone 11 Pro Max de 256GB: R$8.399

de 256GB: iPhone 11 Pro Max de 512GB: R$9.599

Os valores apresentados acima podem ser divididos em até 12x; para pagamentos à vista, a Apple (e algumas das suas parceiras) oferecem 10% de desconto.

Para quem está com o bolso cheio e ainda não se decidiu sobre qual modelo escolher, temos alguns artigos que trazem as principais características e diferenciais dos novos dispositivos e a comparação com seus antecessores:

Vale lembrar que, neste ano, o novo modelo do Apple Watch não chegará ao mesmo tempo que os novos iPhones. Os relógios Series 5 só desembarcarão por aqui uma semana depois dos smartphones, no dia 25 próximo.

E aí, quem vai?